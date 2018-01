Pablo Laso: "La lesión de Randolph se está alargando"

5/01/2018 - 23:32

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "muy orgulloso" del trabajo de sus jugadores tras la victoria ante el Maccabi Tel Aviv (93-81), en un partido en el que "hubo dos partes", ya que en la segunda "la rotación" de los blancos obtuvo la ventaja clave para el triunfo final, a la vez que anticipó que la lesión de Anthony Randolph "se está alargando".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"La semana pasada entrenó de forma individual y el día que forzó un poco más no se encontraba bien. La lesión de Randolph se está alargando pero no queremos que recaiga así que por ahora no hace trabajo con el grupo", declaró el técnico vitoriano en la sala de prensa del WiZink Center.

Laso analizó la victoria ante el Maccabi. "Ha habido dos partes en el partido. En la primera nosotros íbamos detrás de ellos, que estaban muy acertados. A nosotros nos faltaba más en defensa en el uno contra uno, que sabíamos que era una de las claves. Tras el descanso, ellos notaron el cansancio, y con nuestra rotación conseguimos ventaja y ampliarla. Estoy muy orgulloso del trabajo de los jugadores en esta situación con partidos casi 24 horas", afirmó.

El preparador madridista destacó la labor de Facundo Campazzo, uno de los más destacados en el partido con 13 puntos y una sensacional dirección de juego. "Juega de forma impresionante, nos está guiando y nos aporta mucha energía. Le conocemos muy bien porque fue campeón de Liga, Copa y Europa con nosotros. Se fue cedido y ha crecido", valoró.

"Santi hace un trabajo más oscuro. Los números no me importan. Yusta juega muy bien todos los días y está respondiendo ante la oportunidad de jugar aquí, que se la ha ganado", comentó Laso en relación a la actuación de Santi Yusta, que mantuvo vivo al Real Madrid en los primeros minutos ante el gran acierto exterior del Maccabi.

En la Noche de Reyes, el técnico blanco solo tuvo palabras de agradecimiento ante la afición del 'Palacio'. "La afición es clave. Queremos que disfrute y sufra con nosotros. Estoy muy orgulloso porque la gente se siente identificada con el equipo", sentenció el vitoriano.