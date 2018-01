Sito Alonso: "Hay que ganar sin pensar en si estaremos clasificados o no"

10/01/2018 - 12:54

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha advertido antes del partido de este jueves de la Euroliga contra el Panathinaikos en el OAKA que deben intentar ganar cada partido, lejos del Palau y en casa, sin pensar en si podrán clasificarse o no para los 'playoffs' de la competición, reto difícil pero no imposible si sigue la mejora de juego y resultados.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

"Es una asignatura gana fuera, pero hay que ganar también los de casa y no dejar escapar ninguna victoria si quieres hacer algún tipo de cuenta para llegar a los ocho primeros. Pero pensar en eso ahora sería no darnos cuenta de la situación real que atravesamos. En cada partido tenemos que ganar y no pensar en si estaremos clasificados o no", comentó este miércoles a los medios.

El madrileño aseguró que la mejora vista en los cinco partidos ganados seguidos entre Liga Endesa y Euroliga le ha permitido ver al equipo que tiene en mente, pero recordó que salvo el mal momento de diciembre ya lo había visto antes. "Vamos a ver si somos capaces de alargar este momento de resultados y dinámica de equipo", señaló.

Ante el Panathinaikos, en el poderoso OAKA donde los griegos han ganado los ocho partidos disputados, el técnico espera un partido "muy diferente" al 98-71 logrado por su equipo en el Palau en la primera jornada. "Su evolución ha sido increíble. Seguro que las cosas que ocurrieron aquí no ocurren allí y tendremos que estar preparados para hacer cosas diferentes", avisó.

Y es que los de Xavi Pascual están intratables en su infierno verde donde "no han dado casi ninguna oportunidad a los rivales cuando han jugado en casa". "Ha tenido partidos ajustados allí pero ha tenido el dominio y control de la mayoría de ellos y no ha cosechado ninguna derrota. La dificultad habla por sí sola por los números que tienen en su casa", argumentó.

"Lo más peligroso no es el ambiente sino el equipo, que está haciendo las cosas muy bien. Son serios en los detalles defensivos durante el partido, no tiene apenas bajones, y en muchos partidos allí se va por encima de los 85 puntos. La confianza de sus tiradores allí es diferente a cuando juegan fuera", reiteró en este sentido.

Además, Alonso cree que el público es clave para ayudar a su equipo a salir pronto de los problemas que puedan tener. "Cuando tienen un problema el pabellón cambia de ritmo y hay presión. Ellos ponen lo necesario para ganar y cuando tienen un problema el aficionado cambia el ritmo y parece una atmósfera que no se puede ni oír al compañero", reconoció.

De todos modos, cree que las cinco victorias seguidas del Barça Lassa les hacen ir allí en buenas condiciones. "Es mejor ir tras ganar que no con una dinámica negativa. Hay que hacer muchas cosas para ganar allí, y conociendo al entrenador y al equipo ganar allí forma parte de un esfuerzo mucho más grande que en otra pista", manifestó.

El técnico azulgrana confirmó las bajas por lesión de Kevin Séraphin y por decisión técnica de Rakim Sanders. "No tiene por qué disculparse, está evolucionado. Como estuvo Pressey o Vezenkov, hay un jugador que se queda fuera y en estos momentos es Rakim. El resto están haciendo un buen trabajo, pero necesitamos a Rakim porque es importante. Se tiene que ganar lo que se está ganando en cada entrenamiento", remarcó sobre el alero estadounidense.