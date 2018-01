Koponen: "Podemos ir a 'playoffs', lo creo yo y todo el vestuario"

10/01/2018 - 13:10

El jugador del FC Barcelona Lassa Petteri Koponen ha asegurado antes de la difícil salida al OAKA para medirse al Panathinaikos que él y "todo el vestuario" tienen fe en estar en los 'playoffs' de la Euroliga pese a reconocer que es difícil la empresa, pues están a dos triunfos del corte y con cuatro equipos por delante, y ha añadido que aunque se pierda un partido "no será el final del camino.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

"Claro que podemos ir a los 'playoffs', lo creo yo y cada jugador en el vestuario. Mientras haya opciones lucharemos, sabemos que no será fácil pero debemos seguir mejorando. Podemos perder un partido pero no será el final del camino, el equipo está jugando mejor y mientras haya opciones lucharemos", aseguró este miércoles a los medios.

El alero finlandés cree que cada partido de Euroliga y especialmente fuera de casa es muy complicado ya a estas alturas. "Están jugando muy bien allí y será difícil ganar, pero debemos continuar jugando así y luchar por la victoria. Tenemos todas las opciones de ganar si hacemos unos buenos 40 minutos", comentó.

"Les ganamos de forma clara aquí al inicio de la temporada, pero todo ha cambiado mucho. Seguro que nos querrán ganar, y cada partido es importante porque estamos luchando por ir a los 'playoffs' y no tenemos que perder más. La clave es estar concentrado los 40 minutos y ser intensos", advirtió rememorando el claro 98-71 del Palau en la primera jornada.

El azulgrana recordó que ya ha jugado en el OAKA "un par de veces" y que es "complicado". "La grada da al equipo mucha energía y pone presión en los árbitros, también. No es fácil ganar allí, pero lo he hecho y no veo ninguna razón para lograrlo ahora. Necesitamos 40 minutos de gran baloncesto y no dejar que estén cómodos", ahondó al respecto.

De todos modos, pese a la buena evolución del Panathinaikos, también el Barça Lassa está jugando mejor y tiene una racha de cinco victorias seguidas entre todas las competiciones. "Jugamos más como equipo, nos buscamos los unos a los otros y compartimos el balón, lo movemos rápido y en defensa jugamos con más agresividad. Estamos jugando más como equipo", celebró.