Un jugador de la Bundesliga de baloncesto protagoniza una protesta simbólica contra Trump

14/01/2018 - 13:52

GOTINGA (ALEMANIA), 14 (dpa/EP) El jugador de baloncesto germano-estadounidense Julian Gamble se sumó a las voces en el deporte que critican al presidente Donald Trump tras protagonizar un acto simbólico de protesta contra el mandatario y el racismo en el Juego de las Estrellas de la Liga alemana.

"Su influencia es negativa. No representa aquello en lo que yo creo como americano, como hombre negro", dijo el deportista. "Es difícil, pero los tiempos difíciles te hacen crecer. Como padre de familia tengo que propagar amor porque el amor puede vencer al odio", explicó Gamble.

El jugador del equipo alemán Telekom Baskets Bonn atrajo la atención en la noche del sábado al hacer un mate saltando por encima de jugador vestido de traje y luciendo una máscara con la cara de Trump.

Posteriormente, el deportista levantó el puño derecho y se arrodilló como lo han hecho numerosos atletas en Estados Unidos para protestar por la violencia contra los afroamericanos. La clavada tuvo lugar en el marco de un partido de exhibición de la Liga alemana de baloncesto en Gotinga.

"Son tiempos difíciles para nosotros, llenos de racismo. En Europa no se divide a la gente en blanca y negra, sino en estadounidense, belga, alemana. En Estados Unidos se clasifica a la gente por el color de su piel, hay un racismo sistemático", se quejó Gamble.

"Como deportista, te llames LeBron James o seas un jugador de la liga alemana de baloncesto, eres un ejemplo, quieras o no. Creo que podemos conseguir un cambio positivo si se suman cada vez más deportistas", explicó.

Un fisioterapeuta del equipo fue quien se disfrazó de Trump. "Es bueno poder aprovechar una plataforma como esta", dijo el jugador nacido en Düsseldorf.

Pero no todos los estadounidenses se sumaron a la protesta de Gamble. Michael Stockton y Peyton Siva no quisieron efectuar declaraciones al respecto. "Yo trato de no meterme en política", dijo Siva, del equipo Alba Berlín.

La Bundesliga alemana de baloncesto valoró el acto como "libertad de expresión", según dijo un portavoz. "Es la decisión personal de un deportista. No la evaluamos", concluyó.