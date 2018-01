Sito Alonso: "Crecer como grupo significará escalar posiciones"

15/01/2018 - 16:40

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este lunes que el objetivo en la Euroliga es "crecer como grupo" ya que ello seguramente les llevará a "escalar posiciones" y a optar por estar en los 'playoffs', pero antes deberán ganar al Valencia Basket este martes y al Brose Bamberg el jueves para no quedar descolgados.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"Quizá es más crecer como equipo en Euroliga que otra cosa. En la ACB hemos conseguido el primer objetivo, ser cabeza de serie en la Copa. Ahora tenemos que fijarnos en crecer un poco como grupo en Euroliga y eso significará seguramente escalar posiciones", comentó a los medios antes del duelo en La Fonteta.

En este sentido, reconoció que tiene por delante dos partidos importantes contra dos rivales directos en la clasificación. "Tenemos que intentar escalar poco a poco esas posiciones que tenemos en Euroliga", reiteró. "Las cosas difíciles cuestan. Cuando alguien consigue un objetivo muy rápidamente, seguramente el objetivo es sencillo y no tiene la dificultad que tenga este", añadió.

"Es una de las semanas más importantes. Después de enlazar Khimki y CSKA y caer ante Panathinaikos, poder seguir ganando serviría para seguir pensando en eso pero no podemos pensar sólo en estar entre los ocho primeros sino en ser consistentes y encauzar la situación", argumentó el técnico.

Alonso tampoco se ve capaz de ganar todos los partidos porque cree que "sería faltar el respeto no a la realidad pero sí a lo que hay qué hacer". "Tenemos que competir contra Valencia y pensar más allá no sería bueno para nosotros", señaló.

Sobre el Valencia Basket, el madrileño aseguró que tiene muchos peligros, sobre todo ahora tras la victoria ante el Tecnyconta Zaragoza (103-58) que les deja en una dinámica "muy buena". "Quizá la lesión puntual de Green les ha hecho reconducir la situación y están jugando con más alegría a nivel de equipo. Cualquier partido en casa del Valencia tiene dificultades", avisó.

En cuanto a la derrota en casa en la Liga Endesa ante Unicaja Málaga, el técnico azulgrana remarcó que el segundo cuarto no fue bueno. "Tenemos que realizar un análisis más profundo de lo que no pasó, no nos había pasado en mucho tiempo el dejarnos llevar por la sensación de no meter o de olvidar cosas importantes en defensa", matizó.

"Hay diferentes aspectos. No fuimos capaces a nivel de mentalidad de jugar con la ausencia de Moerman. Nos pasó lo mismo contra CSKA con Kévin (Seraphin). Nos descolocó un poco al inicio, por empezar diferente y eso no puede ser", advirtió sobre ese tropiezo doméstico.