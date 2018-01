Laso: "No creo que estemos de dulce, estamos bien, sólidos"

16/01/2018 - 16:14

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha remarcado que "el elogio debilita" y que no le "gustaría que eso pasara", añadiendo que no cree que su equipo esté "de dulce" pese a la racha de 12 victorias seguidas, en la que también han "hecho cosas mal", y ha pedido prudencia porque "queda muchísima temporada".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"No creo que estemos de dulce, estamos bien, sólidos, algo que todos los entrenadores buscan, pero dentro de estas 12 victorias no hemos hecho todo bien. Hemos hecho cosas mal y tenemos que mejorar. Es enero y queda muchísima temporada, eso lo tenemos todos claro", apuntó Laso ante la prensa.

En este sentido, avisó de que "el elogio debilita". "Y no me gustaría que eso pasara. Estos resultados no son lo que más me importa, es importante la mejora del equipo y en eso hemos dado un paso adelante. Mañana es un partido nuevo y no valen nada las victorias anteriores", dijo de cara al duelo de Euroliga ante el Baskonia.

Pese a la "ventaja" que tiene su equipo en la Liga Endesa, donde lidera la competición con cuatro victorias de ventaja sobre sus perseguidores, Laso avisó de que "ni mucho menos" van a priorizar la competición europea. "Sería absurdo y no es mi manera de ser ni la del equipo. Ahora mismo todos los partidos son importantes, empezando por el de Baskonia", remarcó, antes de recibir a un rival cuyo billete para la Copa aún está en el aire.

"No creo que la Copa les vaya a despistar ante un Real Madrid-Baskonia de Euroliga. Espero al mejor Baskonia y no creo que vayan a estar pensando en la Copa. Mañana es miércoles y el partido del domingo es el domingo", aclaró al respecto.

Laso recalcó que "para ganar al Baskonia tienes que hacer muchas cosas bien". "Cada partido es diferente, creo que debemos intentar tener el ritmo del partido a partir de nuestra defensa. El Baskonia puede jugar muy rápido en campo abierto, buenos jugadores para el 'pick & roll'... Tiene muchas variantes", enumeró, destacando a "un jugador muy determinante como Shengelia".

En cuanto al estado físico de su plantilla, se congratuló porque no ha sufrido contratiempos recientes. "Están los 13 disponibles. Hemos terminado el entrenamiento bien e incluso hemos metido una parte a Randolph, aunque todavía le queda tiempo. En el aspecto físico esta semana va tranquila", concluyó.