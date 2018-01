Sito Alonso: "Voy a apoyar a los jugadores, tengo fe ciega en lo que hacen"

17/01/2018 - 17:49

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha asegurado este miércoles que tiene "fe ciega" en las cosas que hacen sus jugadores y en las que hace él mismo al frente del equipo y, pese a la importante derrota ante el Valencia Basket en la Euroliga que les deja tocados en la competición ha añadido que saldrán de la situación si son capaces de mejorar en cuanto a mentalidad.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

"La situación de negatividad no la voy a tomar, sino que voy a apoyar a los jugadores y a confiar en las cosas que nos han dado y buscar una situación que nos ayude a salir de esta situación. Tengo fe ciega en las cosas que hacen y en las que hago", aseguró en rueda de prensa.

El madrileño, en una larga comparecencia, dejó bien claro que nunca pierde la fe. "Es lo único que busco en los equipos que entreno, que no pierden nunca la capacidad de mejora o lucha constante pase lo que pase. ¿Que la situación está difícil? Cada vez que me lo digáis voy a ser más fuerte, no voy a buscar excusas", apuntó.

Además, pese al 81-76 encajado en La Fonteta que les sitúa con un balance de 6-12 en la tabla, cree que estando a tres victorias del corte de los 'playoffs' todavía están metidos en la pelea. "El pase sigue estando a tres partidos y quedan más de diez partidos, mientras siga así es posible pero no vamos a pensar en ello", comentó.

"Estoy totalmente convencido de lo que estoy haciendo y de que el equipo va a luchar por sus objetivos, también de que hace tiempo que no se gana nada. Lucharemos para salir de aquí otra vez. Nos tenemos que agarrar a lo que hacemos bien y ser más obreros", explicó el técnico blaugrana.

Aspectos a mejorar en mentalidad son los que ve Sito Alonso, que repasando la derrota en Valencia vio caras en sus jugadores que le hacen pensar en que dudan de ellos mimos cuando el equipo tiene problemas. "Lo tenemos que evitar. A los jugadores que convoque les daré apoyo total. Excepto en algunos cuartos me di cuenta que luchan, aunque no les salgan las cosas", argumentó.

"Es fundamental tener una buena mentalidad. En momentos determinados no tenemos el control de lo que está pasando, sobretodo cuando no estamos cómodos. En Valencia perdimos quizá porque en momentos cumbres donde hay que tener efectividad no la tenemos, no ponemos la pelota donde debe ir. Son varias cosas que afectan a la mentalidad y hay que mejorarlas", reiteró en este sentido.

Pero la base de toda mejora es, sin duda, acumular triunfos que refuercen la moral del grupo. "En la Euroliga lo más importante es sumar victorias. Tenemos la opción de rendirnos, excusarnos, lamentarnos, pensar que podíamos haber hecho las cosas mejor y hablar de cosas que hemos hecho mal pero he tomado la opción de apoyar al cien por cien a cada jugador", expresó Alonso.

"Cada uno de los jugadores ha dado un momento muy alto y a veces muy bajo también, pero me fijo en los momentos en que me han hecho disfrutar. Este equipo es capaz de jugar de maravilla ante equipos en racha, como el CSKA, y ahora compitiendo en cada partido ha vuelto a enlazar derrotas", aseveró el técnico madrileño, dejando claro que intentará hacer aflorar la versión buena del grupo para este jueves.

Sobre el Brose Bamberg, que llega al Palau con un triunfo más que el Barça Lassa, Alonso destacó que es un equipo con capacidad de juego exterior. "Muchos exteriores pueden jugar bloqueo directo. Tienen jugadores interiores con versatilidad importante como Wright, que puede subir pelta y jugar de cara. Alguno de los exteriores también son capaces de jugar al poste bajo y crean desajustes", analizó.