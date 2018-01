Previa del Unicaja - Baskonia

24/01/2018 - 16:51

Unicaja y Baskonia llegan empatados a un punto de inflexión

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Unicaja recibirá este jueves al Baskonia (20.45 horas/Movistar Deportes 2) en la jornada 20 de Euroliga, un duelo al que llegan empatados en la tabla y buscando una victoria que les permita soñar con acercarse al 'playoff', una barrera que tienen a dos triunfos de distancia.

A punto de cumplirse el segundo tercio de esta fase regular en la máxima competición europea, malagueños y vitorianos calcan su balance (8-11) y saben que están obligados a jugar su mejor baloncesto en las diez jornadas que restan para alcanzar los cuartos de final.

Ambos clubes llegan aliviados tras confirmar un objetivo vital cada temporada, la clasificación para la Copa del Rey que se disputará dentro de un mes en Gran Canaria, y conscientes de que, solucionada momentáneamente su situación en la Liga Endesa, pueden centrar más esfuerzos en Europa.

El Unicaja llega reforzado por su último triunfo ante el Real Madrid, que le permitió cortar una racha de tres derrotas seguidas en Euroliga, y Joan Plaza ha pedido que la afición verde vuelva a volcarse con su equipo igual que ocurrió la semana pasada. El técnico catalán sigue sin contar con Salin, que solo está inscrito en la competición nacional, y completa su equipo con Soluade.

Por su parte, el Baskonia viene de una dolorosa doble jornada la semana pasada en la Euroliga, sumando sendas derrotas 'in extremis' ante Real Madrid y Armani Milan, y necesita reaccionar si no quiere ver alejarse demasiado el octavo puesto que ocupa el Maccabi Tel Aviv (10-9). Pedro Martínez recupera a Rinald Malmanis, que viaja a Málaga, aunque no es segura su participación.

Curiosamente, ambos equipos también calcan su periplo en la Liga Endesa al final de la primera vuelta (10-7), pero el Baskonia ha logrado imponerse en los dos precedentes de la temporada, tanto en Málaga en competición nacional (72-73) como en Vitoria en la europea (88-82). En el balance global en Euroliga también domina el equipo azulgrana por 7-5.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UNICAJA: Alberto Díaz, Nedovic, Waczynski, Brooks y Augustine -posible quinteto inicial--; Shermadini, Suárez, McCallum, Dani Díez, Milosavljevic, Soluade y Okouo.

BASKONIA: Granger, Janning, Timma, Shengelia y Poirier -posible quinteto inicial--; Voigtmann, Huertas, Beaubois, Jones, Vildoza, Diop, Garino y Malmanis.

--ÁRBITROS: Paternico (ITA), Mogulkoc (TUR) y Koljensic (MON).

--PABELLÓN: Martín Carpena.

--HORA: 20.45/Movistar Deportes 2.