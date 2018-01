Pedro Martínez: "El Unicaja parece que ahora está muchísimo mejor"

24/01/2018 - 18:13

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha avisado del peligro del Unicaja, su rival este jueves en Euroliga y al que ve "muchísimo mejor" en esta fase intermedia de la temporada, en contraste con su propio equipo que está "un poquito peor" antes de afrontar este "duelo directo".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Es un rival directo. Estamos empatados fuera de la zona de 'playoff' y el partido tiene una importancia, pero lo importante es mantener una línea, no centrar toda la atención en un partido y que parezca que no hay nada más después. Después la competición continúa, tanto la ACB como la Euroliga, y no hay que pensar que vamos a jugar una final, es un partido de liga regular", analizó Martínez ante la prensa.

Pese a sus dos triunfos esta temporada ante el Unicaja, el técnico barcelonés recordó que "hace ya tiempo de la primera victoria en Málaga" -el pasado 5 noviembre- y vaticinó que en esta jornada 20 de la Euroliga se verá "un partido diferente".

"Ellos parece que ahora están muchísimo mejor, con mejores resultados, ganando más partidos, y nosotros parece que estamos un poquito peor", comparó, aunque sí se mostró satisfecho por la mejoría física de su plantilla. "Es el primer día desde que soy entrenador del Baskonia que estamos todos. Si tuviésemos un poquito de continuidad sería fantástico", deseó.

En cualquier caso, aclaró que el último jugador en salir de la enfermería, Rinald Malmanis, aún no está al cien por cien. "Ha completado el primer entrenamiento después de bastantes semanas y en un principio no contamos con él para el partido porque necesita un poco más de trabajo para coger ritmo y sensaciones, pero sí va a viajar por dinámica de equipo", detalló sobre el joven letón.