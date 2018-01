La ACB niega que se hayan roto las negociaciones y lamenta que la ABP no hay realizado "una sola propuesta"

25/01/2018 - 14:24

La secretaria general de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Esther Queraltó, ha mostrado su predisposición a negociar el nuevo convenio colectivo con la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y ha lamentado que el sindicato que representa a los jugadores no haya realizado "una sola propuesta" hasta la fecha.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"La ACB quiere negociar. No hemos roto las conversaciones y esperamos que la ABP reconsidere su decisión de no reunirse para continuar hablando del convenio. La ABP no ha presentado ninguna propuesta de mejora del convenio. ¿Cómo pueden romper las negociaciones sin haber hecho una sola propuesta? Estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta pero no sabemos qué quiere el sindicato", expuso Queraltó a través de un comunicado.

La mandataria lamentó que "la ABP ha renunciado a negociar las condiciones profesionales de los jugadores sin haber hecho una sola propuesta". "Podría parecer que solo les interesa que ACB pague el fondo social al sindicato, que asciende a 315.000 euros por temporada y cuyo destino principal es el sostenimiento de la cúpula del sindicato, y no las graves consecuencias que tendría para todas las partes la ausencia de un convenio a partir del próximo 1 de julio", avisó.

En cualquier caso, aclaró que "la ACB está dispuesta a negociar la mejora de las condiciones para los jugadores". "Invitamos a la ABP a sentarse en la mesa este lunes como estaba previsto inicialmente", agregó, confirmando que la comisión negociadora formada por la directiva de la ACB y ocho clubes mantiene en su agenda dicho encuentro.