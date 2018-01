Oriola: "Estamos con Sito, es un gran entrenador"

25/01/2018 - 17:47

El jugador del FC Barcelona Lassa Pierre Oriola ha asegurado este jueves en la previa del partido contra el Fenerbahçe de la jornada 20 de la Euroliga que pese a la irregularidad del equipo y los malos resultados los jugadores apoyan a su entrenador, Sito Alonso, y confían en tirar adelante la temporada.

"Pienso que sí, estamos con el entrenador, que es un gran entrenador y lo demuestra más allá de los resultados. Estamos con él, con el cuerpo técnico y con el trabajo que se hace", aseguró en rueda de prensa.

El pívot, fichado este verano, cree que en enero no se pueden sacar muchas conclusiones. "En febrero viene la Copa del Rey, el primer premio que puede tener el equipo. En la Euroliga no estamos haciendo el papel que se merece el Barça, que es estar entre los cuatro mejores, no ya los ocho mejores", reconoció.

"Pero en la Copa tenemos una oportunidad de demostrar que somos un buen equipo y a partir de ahí ya se podrá ir sacando conclusiones, y puede marcar un poco la temporada", matizó al respecto.

Por otro lado, no quiso poner como excusa el hecho de que el alto nivel de la Liga Endesa pueda afectar a sus equipos en la Euroliga. "El nivel de las otras ligas no es el del nuestro, aquí no puedes dar descanso a nadie. Pero decir que las otras ligas son menos competitivas es dar una excusa barata", se sinceró.

Sobre el Fenerbahçe, comentó que deberán estar al máximo nivel físico los 40 minutos para intentar ganar y que no suceda lo mismo que en Barcelona, cuando los turcos ganaron por 68-83 llevándose la partida física. "Empezamos muy bien el partido contra ellos, con buen físico porque ellos lo son y si no intentas igualarles o superarles ganarles es imposible", reconoció.

"Pero no supimos, o no hicimos, para seguir superando su nivel físico. Es una de las claves, y estar 40 minutos intentando marcar nuestro ritmo y que no estén cómodos, ahí tendremos opciones aunque será muy difícil ganarles. En la primera parte jugamos muy bien, marcando el ritmo y con buen nivel físico y jugando en equipo. En la segunda no supimos o no pudimos", reiteró.