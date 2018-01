Machín: "Podemos dejar al Málaga muy lejano y prácticamente descartado"

26/01/2018 - 19:06

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha comentado este viernes que ante el Málaga CF tienen la oportunidad de, en caso de ganar, dejar a un rival directo "muy lejano" y casi descartado en la lucha por la permanencia, aunque cree que el cambio de entrenador y la presión benefician en este caso al equipo costasoleño.

"Espero dar nuestra mejor versión. Hay partidos donde a parte de la motivación de ganar todos los partidos siempre se busca alguna más. Contra el Málaga nos tenemos que dar cuenta de que podemos dejar a un rival muy lejano y prácticamente descartado para nuestra lucha; mantener la categoría", comentó en rueda de prensa.

Los 27 puntos del Girona, décimo en la tabla, contra los 12 puntos de un Málaga que es colista son algo engañoso para Machín. "Estamos ante un partido trampa. Hemos hecho las cosas mejores que ellos, la diferencia así lo muestra. Pero en un partido y más con la necesidad que tienen ellos, no va a ser fácil sino lo contrario. Los equipos necesitados sacan un plus no se sabe de dónde y va a ser el caso del Málaga", argumentó.

Además cree que los refuerzos del Málaga, como Samu García, hacen mejorar al grupo. "Los refuerzos también hacen que el resto se ponga alerta y el nivel del equipo sube. Es lo que nos esperamos del Málaga", aseguró sobre el equipo entrenador ahora por José González tras la destitución de Míchel.

"El mayor cambio son los resultados. Estuvieron a punto de ganar en un campo súper difícil, nosotros allí sufrimos un buen varapalo. Les va a hacer coger confianza para saber que son un equipo competitivo", comentó sobre ese cambio en el banquillo y en alusión al empate del Málaga ante el Eibar en Ipurúa, donde el Girona cayó con claridad (4-1).

Además, Machín recalcó que el empate ante el Atlético de Madrid a domicilio ya es pasado y no tendrá incidencia en el resultado contra el Málaga. "Que hiciéramos un empate de mérito en el Wanda está muy bien, el reconocimiento que hemos podido tener porque os jugadores se lo han ganado es pasado y no nos va a ayudar para este partido. El pasado está muy bien pero buscamos el futuro", aseguró.

"Los fichajes tienen que venir, máxime cuando han salido otros futbolistas. Hay que dejar salir antes de entrar, y a los futbolistas que no tenían el protagonismo que merecen les hemos facilitado salir. Como entrenador creo que cuantos más jugadores tenga más opciones hay de mejorar la plantilla. Luego el mercado manda", comentó sobre lo que queda de mercado de invierno.

"Los goles gustan, hasta sorprende, que seamos el único equipo que está siguiendo al Barça estando como está nos halaga. Nos hace ser competitivos y tener opciones de marcar siempre, sea en casa o fuera. Tienes mínimo la opción de empatar o ganar", comentó sobre el hecho de llevar 14 jornadas seguidas marcando.