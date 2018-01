Sito Alonso: "Esta es la forma en la que deberíamos competir contra todos"

26/01/2018 - 21:56

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, destacó la "forma de competir" del equipo pese a la derrota ante el Fenerbahçe en la jornada 20 de la Euroliga (86-82), a la vez que confirmó que "la clave" fue el inicio del tercer cuarto cuando los turcos se pusieron por delante.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Tuvimos espíritu para competir contra ellos y esta es la forma en la que deberíamos hacerlo contra todos. Nuestro objetivo es jugar de la misma manera en todos los partidos", declaró el técnico madrileño en la rueda de prensa posterior al duelo ante los turcos.

El preparador azulgrana destacó la importancia del parcial de 6-0 a favor del Fenerbahçe en el inicio del tercer cuarto, que dio ventaja a los de Zeljko Obradovic. "Jugamos un buen partido, pero la clave fueron los primeros tres o cuatro minutos del tercer cuarto", explicó.

Por último, Sito Alonso valoró la lucha del equipo aunque no creyeron "de la misma manera". "Tuvimos buenas oportunidades pero no anotamos y ellos sí lo hicieron, y después de no anotar no creímos de la misma manera. Luego volvimos al partido y luchamos", sentenció.