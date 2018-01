Txus Vidorreta: "Van Rossom ha notado que algo hacía crash"

26/01/2018 - 23:52

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, reconoció su preocupación por la posible lesión del base belga Sam Van Rossom, en una "merecida victoria" en Euroliga este viernes sobre Khimki, en un golpe por el que está pendiente de pruebas y que podría obligar al técnico 'taronja' a nuevas probaturas en la posición de base.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una gran victoria, para dedicársela a Van Rossom, una gran lástima. Ha sido una séptima victoria en Euroliga merecida e increíble. No he hablado con él. Fernando me ha dicho que ha notado un crash y después de por lo que ha pasado me he emocionado pero no he llegado a llorar", indicó en rueda de prensa.

El duelo de la jornada 20 europea en La Fonteta estuvo marcado por la caída de Van Rossom, que se golpeó la cadera con el suelo mediado el tercer cuarto. Un posible problema más con las lesiones para un Valencia que no encuentra respiro esta temporada.

"No ha podido decirme nada. Está en el hospital, vamos a ver. No vamos a hacer análisis. La caída ha sido mala, ha notado que algo hacía crash, no sabemos el qué. Tengo cuatro bases cojonudos, Alberto, Fernando, Joan y Erick son bases cojonudos", afirmó quitando hierro a las lesiones en esa posición, satisfecho con la aportación de otros jugadores en caso de necesidad.

"A mí me motivan los jugadores. Hoy no hemos tenido buenas sensaciones como los últimos partidos, aunque íbamos por delante. He notado alguna desconexión puntual pero que me ha preocupado. En el segundo tiempo, espoleados por la desgraciada lesión de Van Rossom el equipo ha mostrado un coraje enorme", finalizó.