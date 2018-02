Pablo Laso: "El CSKA nos obligará a tener que estar muy atentos en defensa"

31/01/2018 - 16:33

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, recalcó que su rival de este jueves en la Euroliga, el potente CSKA Moscú, tiene "mucho talento en todas las posiciones" y no se basa sólo en Nando de Colo y Sergio Rodríguez, por lo que tiene claro que les "obligará a tener que estar muy atentos en defensa".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"El CSKA es un equipo que ahora mismo es el que mejor récord lleva en la Euroliga y que tiene mucho talento en todas las posiciones. Todo el mundo habla de De Colo y del 'Chacho' (Rodríguez), pero luego están Higgins, Westermann, Kurbanov o Vorontsevich. Si es el que va líder será por algo y habrá que hacer un muy buen trabajo si queremos ganar", admitió Laso este miércoles ante los medios.

El vitoriano incidió en que su rival cuenta con "muchos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, con mucho talento en el uno contra uno y la solidez que les dan Hines y Hunter en la rotación interior". "En Madrid hicimos un gran partido y fuimos capaces de ganar bien, pero este jueves será diferente porque ellos en su casa son muy sólidos y tienen muchos puntos en las manos", advirtió.

Y es que el técnico madridista no olvida que el CSKA "se mueve casi siempre por encima de los 85 puntos". "Nos obligará a tener que estar muy atentos defensivamente y jugar con mucho orden en ataque", subrayó al respecto.

Sobre su equipo, Laso confirmó "un pequeño percance al final del entrenamiento" con Luka Doncic. "Se ha torcido el tobillo y no ha podido entrenar los últimos minutos. Vamos a ver cómo está mañana y en principio viaja. El resto está bien y listo para el CSKA y luego para el partido contra Andorra", puntualizó.

"Randolph está bien y entrenando bien", añadió del ala-pívot estadounidense, que regresó el pasado domingo tras casi tres meses de baja. "Todavía tenemos que ir dosificándole en determinados momentos, pero la lesión está olvidada y esperamos que cuanto antes esté al cien por cien", indicó, al tiempo que cree que Gustavo Ayón "va bastante bien teniendo cuenta que su lesión es dolorosa", pero que tiene que "ir ganando confianza en el hombro porque todavía no está para hacer contacto".

El entrenador del Real Madrid alabó la progresión de Eddy Tavares que, pese a ser "el último en llegar", se está mostrando "muy determinante por lo que genera". "Es un jugador muy grande y necesitábamos un tiempo para acostumbrarnos a jugar con alguien tan grande y estamos aprendiendo mecanismos defensivos y ofensivos que nos dan confianza en el juego", señaló.

Por otro lado, celebró que en Moscú vaya a cumplir 500 partidos en el banquillo madridista. "Son muchos partidos y estoy orgulloso y contento, pero no me preocupa más que el CSKA aunque el lograrle en un club significa que algo habré hecho bien, sobre todo desde la posición de entrenador. No me va a cambiar mucho", confesó, apuntando a "muchos" los momentos más especiales en este recorrido, aunque se queda con la "primera Copa del Rey en Barcelona" porque fue "muy importante como equipo, club y grupo" y "en el momento que fue y como fue".