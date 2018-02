Plaza: "Perdimos por un rebote ofensivo"

2/02/2018 - 21:49

El entrenador de Unicaja Málaga, Joan Plaza, ha señalado este viernes que, la razón principal por la que su equipo cayó (68-66) ante el Khimki fue "un rebote ofensivo", que condujo a la acción del cuadro ruso que desembocó en el palmeo de Anthony Gill para dar la victoria a los de Giorgios Bartzokas en la jornada 21 de la Euroliga.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Estamos perdiendo algunos partidos por pequeñas diferencias. Hoy perdimos por un rebote ofensivo. Ellos controlaron los rebotes desde el principio y obtuvieron siete de ellos en el primer cuarto. Terminaron con 16, más que nosotros", declaró el técnico al término del choque.

Plaza apuntó que su equipo no mereció la derrota. "Lo he dicho muchas veces en Europa y también en España, si pierdes por una diferencia corta mereces, como tu oponente, ganar o perder el partido de la misma manera. Esto significa que no estás perdiendo o ganando por 20. Creo que cuando estás perdiendo por una sola canasta, has hecho el mismo esfuerzo que tu oponente", señaló.

"Lo de los rebotes no es una cuestión de chicos grandes, ellos estaban intentando muchos triples. Es una cuestión de nosotros, como equipo. Algunos pequeños detalles, pérdidas de balón, tiros libres o algunas situaciones alocadas que jugamos al final influyeron mucho en el juego y llevaron a Khimki a la victoria", concluyó.