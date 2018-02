Previa del Unicaja - Anadolu Efes

7/02/2018 - 16:52

Unicaja quiere acabar con su mala suerte ante el colista

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Unicaja intentará seguir apurando sus opciones de clasificarse para los 'playoffs' de la Euroliga con una victoria obligada este jueves en el Fernando Martín Carpena (20.45 horas) ante el Anadolu Efes turco, frente al que espera poner fin a su mala suerte.

El equipo de Joan Plaza está con una balance de 8-13, a tres triunfos del Maccabi israelí, que es el que actualmente está en la octava y última plaza que da acceso a las eliminatorias para estar en la 'Final Four', por lo que, a falta de nueve jornadas para la conclusión de la Fase Regular, su margen no es demasiado grande.

El conjunto malagueño quiere volver a la senda de la victoria después de sufrir dos derrotas dolorosas ante el Baskonia y el Khimki ruso, partidos que se le escaparon por dos puntos (83-85 y 68-66). De hecho, otras dos derrotas de sus últimas cinco en la competición han sido también por ese margen, ante Valencia Basket (83-85) y en Kaunas (79-77), por lo que espera tener mejor fortuna en esta ocasión.

Esto ha provocado que el Unicaja sólo haya ganado uno (Real Madrid) de sus últimos seis encuentros europeos, lo que le ha impedido estar mejor posicionado, aunque no está todavía del todo descolgado. Para no hacerlo de forma casi definitiva, tiene la obligación de ganar a un colista que viene de tomar aire tras ganar al mermado Valencia Basket (82-66), pero cuyo balance es de 6-15.

Joan Plaza sigue con las bajas tanto del base serbio Nemanja Nedovic como del ala-pívot estadounidense Jeff Brooks, aquejados de sendos esguinces de tobillo y cuya recuperación no va como se esperaba en cuanto a rapidez. Dada la cercanía de la Copa del Rey, el preparador catalán no tomará riesgos para intentar tenerles para la cita del Gran Canaria Arena.

Por su parte, el Anadolu Efes intentará tomarse la revancha de la primera vuelta cuando cayó en Estambul por 74-79. En ese partido no estaba el ex del equipo malagueño Zoran Dragic ni tampoco el conjunto turco tuvo la mejor versión de una de sus estrellas, Errick McCollum, que se quedó en cuatro puntos y que es su principal anotador, aunque a domicilio no suele tener tanto impacto.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UNICAJA: McCallum, Salin, Milosavljevic, Suárez y Augustine --posible quinteto inicial--; Waczynski, Shermadini, Alberto Díaz, Dani Díez, Salin, Soluade y Okouo.

ANADOLU EFES: Douglas, McCollum, Dragic, Brown y Dunston --posible quinteto inicial--; Motum, Stimac, Simon, Balbay, Batuk, Demir y Mustafa.

--ÁRBITROS: Lamonica (IYA), Kowalski (POL) y Sukis (LIT).

--PABELLÓN: Fernando Martín Carpena.

--HORA: 20.45/Movistar Multideporte.