Previa del Valencia Basket - CSKA Moscú

7/02/2018 - 16:59

Un viejo conocido amenaza con poner fin a la aventura europea 'taronja'

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Valencia Basket recibirá este jueves en La Fonteta (20.30 horas) al solvente líder de la Euroliga, el CSKA Moscú ruso de un ex como Nando de Colo, ante el que no puede fallar si no quiere decir ya casi de manera definitiva adiós a cualquier esperanza de un 'playoff' que está muy caro.

El conjunto de Txus Vidorreta, que está pagando un precio excesivamente alto por compaginar dos duras competiciones, está a cuatro victorias de la zona de las eliminatorias y tumbar al 'gigante' moscovita, en gran momento de forma tras sumar ante el Real Madrid su quinta victoria consecutiva, es vital para agarrarse al fino hilo de vida que aún le pueda quedar, si es que le queda.

Y este hilo puede cortarle definitivamente un exjugador 'taronja'. Nando de Colo, una de las estrellas de la Euroliga, volverá a La Fonteta para medirse por primera vez con su antiguo equipo, el que estuvo durante tres temporadas antes de probar fortuna en la NBA y luego aterrizar en Moscú.

"Hola Fonteta, el jueves nos vemos para el partido de la Euroliga", envió el escolta a modo de mensaje desde los videomarcadores del pabellón valenciano, al que volverá 2.078 días, donde dejó un grato recuerdo con título, el de la Eurocup de 2010, incluido.

El 'MVP' del mes de enero de la Euroliga, que ha firmado dobles dígitos de anotación en 17 de sus últimos 18 partidos, también guarda con cariño su etapa en Valencia, pero tendrá que aparcar cualquier tipo de sentimentalismo para sacar que acercaría a los de Dimitris Itoudis a hacerse con la primera plaza de la fase regular, un premio sin más valor que el moral.

El Valencia Basket recibirá algo de aire para recibir a un CSKA que al talento de De Colo y el 'Chacho' Rodríguez añade mucho poderío físico al mejor ataque de la Euroliga (89,2 puntos por partido). Así, de la abarrotada enfermería salen Bojan Dubljevic y Sergi García, aunque todavía restan Sam Van Rossom, Guillem Vives, Antoine Diot y Latavius Williams, que se unen a la vuelta ya el pasado domingo de Fernando San Emeterio, ausente en la derrota en Estambul ante el Efes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Abalde, San Emeterio, Doornekamp, Thomas y Pleiss (10) --quinteto inicial--; Martínez, Sastre, Green, Dubljevic, García, Puerto y Hlinason.

CSKA MOSCÚ: Higgins, De Colo, Clyburn, Kurbanov y Hines --posible quinteto--; Sergio Rodríguez, Vorontsevich, Antonov, Westermann, Hunter, Fridzon y Khryapa.

--ÁRBITROS: Rocha (POR), Mogulkoc (TUR) y Majkic (SLO).

--PABELLÓN: La Fuente de San Luis.

--HORA: 20.30/Movistar Multideporte.