Pesic: "No lloramos, intentamos dar el máximo"

14/02/2018 - 16:09

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, ha señalado antes de la disputa de la Copa del Rey, que abren este viernes frente al Baskonia, que, pese a la mala situación global del equipo en esta temporada, incluida la destitución de Sito Alonso y su llegada al banquillo con el curso a medias, no piensan buscar excusas en nada sino en dar el máximo para ganar este título y encarar bien el tramo final.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

"No lloramos, intentamos sacar el máximo de esta situación y nos preparamos para el primer partido. Pude entrenar poco antes de Bilbao, pero ese partido me da información para lo que viene. Y la final es el domingo, primero tenemos que llegar bien al primer partido", aseguró en rueda de prensa.

Pesic, que en su primer partido en el banquillo logró el triunfo en la Liga Endesa contra el RETABet Bilbao Basket (90-58), afronta la Copa consciente de que la motivación que haya podido producir su llegada se debe compensar con tranquilidad y serenidad en el juego. "Al Baskonia se le tiene que respetar, pero miedo no tenemos", aseguró.

"No buscamos excusas, nos concentramos para este momento y estoy seguro de que los jugadores están motivados. Pero a veces la motivación es un problema, necesitamos tranquilidad en la Copa. Tenemos motivación para ganar pero se gana también con cabeza, buenas decisiones y para eso necesitamos tranquilidad", argumentó.

El técnico serbio-alemán, siguiendo la línea de la comparecencia de su presentación, recordó que deben ser inteligentes en su juego. "Se ve que el entrenador ha preparado mucho este partido porque he perdido la voz. No hay muchas noticias o novedades, intentamos explicar algunas cosas de nuestro juego, algunos detalles a cambiar, pero no mucho. Tenemos que ser inteligentes", alegó.

No sólo de cara a Baskonia y a la Copa, sino ya en global, aseguró que trabaja mano a manos con los jugadores para mejorar el juego, como ya se intuyó ante el Bilbao. "He preguntado a los jugadores cómo quieren jugar en ataque, cómo podemos cambiar paso a paso. Lo mejor es preguntar a los jugadores, les das confianza y así pueden mejorar su responsabilidad. Sus propuestas las analizamos, muchas cosas son para mí interesantes y las puedo usar", aseguró.

"Todos los equipos piensan que en la Copa no hay favoritos y que se puede ganar. No hay diferencia entre nosotros y los otros equipos. Pero estamos en una situación en la que necesitamos tranquilidad y no pensar en qué pasará si ganamos o no ganamos", se sinceró.

Pesic aseguró que "de momento" el líder de este equipo es "el entrenador". "Yo estoy también en el equipo", añadió entre risas sobre quién debe tirar del carro. También provocó risas cuando, preguntado por la Copa del Rey que ganó con el Barça hace 15 años, contra Baskonia en la final, alegó: "¿Jugamos la final contra Baskonia? ¿Ah, sí?".