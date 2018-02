Laso: "Por delante de la experiencia está la ilusión"

16/02/2018 - 18:12

LAS PALMAS GRAN CANARIA, 16 (Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, recordó la "ilusión" que genera la Copa del Rey, una competición "referente a nivel europeo", para llegar avisados al duelo de semifinales este sábado ante el Iberostar Tenerife, a pesar de gozar de una "experiencia" notable en la competición ante un rival "muy completo" como demostró con su primera victoria en el torneo ante Valencia Basket.

"Creo que por delante de la experiencia está la ilusión, la ilusión de ver cercano un título, de estar en una situación de jugar una semifinal, que sabemos que cada partido de la Copa del Rey es como si fuera una final. Nos enfrentamos ante un equipo que llega por méritos propios, con lo cual nosotros tenemos que estar preparados", indicó en la previa al choque.

Antes de analizar el siguiente paso, el técnico blanco sacó la lectura positiva de la actuación en cuartos ante Unicaja, donde sufrieron hasta salvar la eliminación en el último minuto. "Los partidos hay que jugarlos hasta el final. Teníamos que estar preparados para un tipo de final como el que se dio y en ese momento hicimos 4 o 5 defensas muy buenas, 4 o 5 ataques bien jugados y nos llevamos un partido que obviamente fue muy difícil", afirmó.

Laso elogió a su próximo rival, un Iberostar que juega por primera vez una semifinal de Copa. "Es un equipo que tiene buenos jugadores de 'pick-and-roll', que se crean sus propias jugadas, buenos tiradores. Ponitka, que es jugador muy referente para ellos, muy hábil en campo abierto, en situaciones de uno contra uno", explicó, antes de seguir con los puntos fuertes de los canarios.

"Con Rosco Allen y Abromaitis abren mucho el campo, y luego Tobey y Fran que están a buen nivel. Es un equipo muy completo, lo demostró con la victoria de ayer contra el Valencia, pero lo lleva demostrando toda la temporada", añadió, convencido de encontrar dura oposición en el camino blanco hacia la quinta final consecutiva.

El preparador blanco confesó dudas ante la presencia o no de Gustavo Ayón para el partido y descartó con rotundidad a Sergio Llull. "Ahora mismo no me preguntéis mucho por Llull, está bien pero obviamente no para jugar. Podría hacer algún cambio, Gustavo está bien y vamos a ver si a última hora decidimos si lo inscribo o no. También están Dino y Santi que nos pueden ayudar", apuntó un Laso que terminó recordando la repercusión del torneo del K.O.

"Se juntan los mejores equipos. Es un momento de la temporada donde los equipos llegan ya rodados, llegan bien y por eso, probablemente, sea un referente de competición, a nivel casi europeo del baloncesto. Los entrenadores de fuera, de Europa, te preguntan por la Copa del Rey, eso es algo que yo he vivido desde hace muchos años", finalizó.