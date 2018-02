Casimiro: "Nos ha costado igualar el nivel físico y nos han castigado las pérdidas"

18/02/2018 - 0:40

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, lamentó la eliminación en semifinales de Copa del Rey sin lograr darse la opción de llegar a 'su' final, superado a "nivel físico" por el FC Barcelona y condenado "por las pérdidas", ante un equipo que reconoció haber "simplificado" su juego gracias a Svetislav Pesic.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Apenados por no llegar, porque a priori pensábamos que podíamos. No puedes estar satisfecho, porque me gustaría haber competido un poco más. Por eso no puedo estar muy contento", indicó en rueda de prensa el técnico de un anfitrión canario que no pudo evitar el maleficio del que acoge el torneo del K.O.

El técnico amarillo explicó los puntos clave de la derrota ante el Barça. "Nos ha costado igualar el nivel físico impuesto por el Barça y cuando hemos estado más entonados nos han castigado las pérdidas. Cuando te enfrentas a equipos de Euroliga hay un salto, con mayor contacto, mayor rapidez", afirmó.

"Este tipo de cosas las tienen los equipos de Euroliga, a nosotros nos cuesta y por ahí puede ser que no hayamos estado tan fluidos como solemos. Junto a esto, las pérdidas son complicadas para disputar un partido como hoy", añadió.

Casimiro no se sorprendió por el cambio del Barça con la llegada de Pesic. "No me sorprende el cambio. Ha limitado a su equipo con pocos conceptos, pero bien hechos. Ha simplificado el juego del Barça y lo digo como algo muy positivo, porque al simplificar el juego, los jugadores creen en él y lo ponen en práctica", finalizó.