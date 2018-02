España vence con suspense a Bielorrusia y sigue apuntando al Mundial

Vázquez y Colom tiran de galones y mantienen invicta a la selección

Imagen: EFE.

La selección española de baloncesto se ha impuesto (82-84) a Bielorrusia en partido correspondiente a la tercera jornada y apertura de la segunda 'ventana' de la fase de clasificación para el Mundial de China de 2019, un encuentro que los de Sergio Scariolo dominaron en el inicio, pero con suspense hasta el final, y que contó de nuevo con Fran Vázquez y Quino Colom como principales puntales del conjunto español.

La segunda 'ventana' de la fase de clasificación para el Mundial arrancó de la mejor manera para una España con pleno de victorias. Bielorrusia, un rival 'a priori' asequible para los de Scariolo y más aún con la baja de Artsiom Parakhouski, plantó cara a un combinado español sin sus jugadores NBA o Euroliga y que venció con incertidumbre merced a otra buena actuación de Fran Vázquez (14 puntos y 6 rebotes) y Quino Colom (17 puntos).

España disfrutó de unos buenos primeros minutos ejerciendo una gran presión en los ataques locales. Quino Colom aprovechó los desbarajustes en Bielorrusia, sobre todo en la transición cargándose de faltas en los primeros instantes, algo que lastró al conjunto de Andrei Krivonos. El choque continuó sin ritmo por las numerosas interrupciones y Javier Beirán o Rodrigo San Miguel hicieron su debut con la camiseta de la selección.

Los primeros 10 minutos dejaron un buen porcentaje de los españoles con el tiro exterior, algo que intentaron los bielorrusos una y otra vez haciendo caso omiso al juego interior. En el segundo parcial, los locales se mostraron más duros en defensa y subieron una marcha más en ataque, lo que les hizo acercarse en el marcador después del 15-25 con el que finalizó el primer cuarto (29-32). Los pupilos de Scariolo estuvieron más erráticos tanto en el triple como en el tiro libre.

Fue entonces cuando Fran Vázquez, que llegó al encuentro después de una buena actuación en la Copa del Rey, ingresó de nuevo en la pista y tiró de galones para volver a poner tierra de por medio ante un cuadro bielorruso comandado por Aliaksandr Kudrautsau y Vitali Liutych. No obstante, el equipo local no cejó en su empeño de no despegarse en el electrónico y lo consiguió logrando un parcial de 7-0 colocándose a uno (52-53) aunque un triple de San Miguel y otro de Sergi Vidal volvieron a dar aire al equipo español.

El choque quedó abierto para los últimos minutos. Vidal confirmó sus buenos minutos y un nuevo triple de San Miguel y otro de Beirán encarrilaron el partido en el que España tuvo 11 de ventaja a seis minutos para el final. Tanto Vázquez como Colom bajaron los humos a la colista del grupo, que no se dio por vencida llegando a colocarse a un punto (82-83).

Con este resultado, España sigue líder del Grupo A, en el que cuenta sus partidos por victorias. Bielorrusia, por su parte, continúa colista. El próximo compromiso del combinado nacional será el próximo lunes (19.00 horas) ante Montenegro en Zaragoza.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BIELORRUSIA, 82 - ESPAÑA, 84 (34-40, al descanso).

--EQUIPOS.

BIELORRUSIA: Liutych (15), Kudrautsau (18), Meshcharakou (7), Saddler (9) y Semianiuk (4) --quinteto inicial--; Vashkevich (9), Korzh (-), Beliankou (12), Paliashchuk (6), Krysevich (-), Salash (2) y Sitnik (-).

ESPAÑA: Colom (17), Fernández (4), Rabaseda (9), Aguilar (5) y Vázquez (14) --quinteto inicial--; Vidal (10), San Miguel (8), Vicedo (2), Beirán (13), Sáiz (-) y Llovet (2).

--PARCIALES: 15-25, 19-15, 25-23 y 23-21.

--ÁRBITROS: Dozai (CRO), Ciulin (RUM) y Obradovic (BIH). Eliminaron a Semianiuk por Bielorrusia.

--PABELLÓN: Palacio de Deportes de Minsk, 3.000 espectadores.