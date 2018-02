Rabaseda: "Somos mejores pero hay que demostrarlo en la pista"

25/02/2018 - 18:59

El alero de la selección española Xavi Rabaseda avisó sobre el peligro de una Montenegro "necesitada" en la clasificiación para el Mundial 2019, de cara al duelo de este lunes en Zaragoza, un choque en el que deberán demostrar que son "mejores" para mantener la condición de invicto y verse ya en la segunda fase.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Va a ser muy importante estar concentrados desde el inicio y no dejarnos llevar por las tres victorias. En el partido en su casa estuvimos muy bien y por eso conseguimos la victoria, pero este partido va a ser muy complicado", indicó en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto.

"Ellos están necesitados de ganar y lo van a intentar hasta el final, ya vimos en Bielorrusia que nadie se deja ganar fácil, y ellos menos", añadió. España marcha primera del Grupo A, con seis puntos, mientras que los montenegrinos están con cuatro.

Los de Sergio Scariolo tienen la referencia del duelo de ida y del que jugó Montenegro el pasado viernes ante Eslovenia, donde cayeron peleando hasta el final. "Jugaron muy bien, también han mejorado su equipo respecto al de la primera vuelta, así que hay que hacer muy bien el trabajo porque va a ser un partido muy exigente", afirmó.

"Todos los partidos son diferentes, no tenemos que estar preparados sólo para un guion de partido. Creo que somos mejores pero hay que demostrarlo en la pista. Cuando empezaron las 'ventanas' íbamos un poco a ciegas, no sabíamos bien qué nos íbamos a encontrar en los otros equipos. Arrastramos resultados en la siguiente fase y es muy importante no perder, y menos en casa", finalizó.