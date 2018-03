Mirotic superar a unos Spurs sin Pau Gasol y Marc sigue clamando en el desierto de Memphis

1/03/2018 - 17:18

Los Pelicans de un buen Nikola Mirotic (13 puntos) siguen en plena a forma a costa de unos Spurs sin Pau Gasol (116-121), mientras que Marc Gasol ha vuelto a ser el mejor jugador español de la noche en la NBA, pero sus 22 puntos y 13 rebotes no han evitado una nueva derrota de Memphis Grizzlies frente a Phoenix Suns (102-110).

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En un duelo directo por los puestos nobles de la Conferencia Oeste, los Pelicans supieron sufrir, ya que fueron perdiendo durante casi todo el partido y llegaron a ir 15 puntos abajo, hasta que reaccionaron en los instantes finales para sumar su séptima victoria seguida. Son quintos con 35-26 y ya rozan a los propios Spurs (36-26).

No hubo duelo español sobre el parqué porque Pau Gasol no jugó debido a unas molestias en la rodilla y ese no fue el único problema físico del equipo tejano, que perdió a LaMarcus Aldridge debido a una torcedura de tobillo cuando apenas había jugado 13 minutos. Rudy Gay (19) y Dejounte Murray (18) sostuvieron a los locales, pero el partido se les acabó haciendo largo.

Por su parte, Mirotic disputó 19 minutos con 5/9 en tiros de campo para unos Pelicans que siguen en una nube pese a la baja de DeMarcus Cousins y que 'profanaron' una de las canchas más difíciles de la competición de la mano de Anthony Davis (26 y 15 rebotes) y Jrue Holiday (25).

En la penúltima posición de esta Conferencia siguen los deprimidos Grizzlies (18-42), que encajaron su undécima derrota consecutiva ante un equipo que atravesaba una racha similar. Marc Gasol intentó motivar a sus compañeros con 19 puntos en la primera parte, en la que su equipo llegó a ganar por 12, pero se repitió el 'derrumbe' general en la segunda mitad ante las gradas semivacías del FedEx Forum.

En Orlando, los Raptors de Serge Ibaka protegieron su liderato del Este con una sólida victoria ante Orlando Magic (117-104). El pívot hispano-congoleño aportó 9 puntos para el equipo canadiense, que despegó en el último cuarto con un parcial de 27-15 y el habitual liderazgo de DeMar DeRozan (21) y Kyle Lowry (17 y 11 asistencias).

Por último, Álex Abrines (3 puntos) y Willy Hernangómez (6 rebotes) tuvieron presencias casi testimoniales con sus equipos. Oklahoma City Thunder ganó en la prórroga en Dallas (110-111), donde el alemán Dirk Nowitzki se convirtió en el sexto jugador de la historia en romper la barrera de los 31.000 puntos, mientras que Charlotte Hornets cayeron con claridad en Boston (134-106).

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

MARC GASOL: 22 puntos, 13 rebotes, 4 tapones, 2 asistencias y 1 robo.

NIKOLA MIROTIC: 13 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.

SERGE IBAKA: 9 puntos, 2 rebotes, 1 tapón y 1 robo.

WILLY HERNANGÓMEZ: 6 rebotes.

ÁLEX ABRINES: 3 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 1 robo.