Pablo Laso: "Es imposible que Doncic juegue bien todos los partidos"

1/03/2018 - 17:20

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, aseguró que no está "preocupado" por el rendimiento de Luka Doncic, que "ha tenido momentos mejores y peores como todo", mientras que, de cara a la visita de este viernes del Fenerbahce en la Euroliga, advirtió que es "un partido importante" como el de la próxima semana también en casa ante el Panathinaikos.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"No creo que Luka haya dejado de ser nada. No me preocupa mucho, le veo bien, ha tenido momentos mejores y peores como cualquiera. Se habla más de él, pero es imposible que un jugador juegue bien todos los partidos, sobre todo para vosotros, que para mí suele ser diferente", remarcó Laso este jueves ante los medios.

El vitoriano recordó que el esloveno, que esta miércoles cumplió 19 años, hizo "un gran partido" en la primera vuelta en Estambul donde "metió canastas en momentos importantes", defendió "muy bien" y "supo leer el partido". "Yo lo que siempre espero es que Luka juegue cada día un poco mejor", sentenció.

Por otro lado, el preparador madridista, que confirmó la baja de Trey Thompkins, recordó que están un momento clave de la Euroliga "con todo el mundo buscando su clasificación" y dejó claro que "la primera opción" es clasificarse entre los ocho mejores y "jugar con ventaja de campo" las eliminatorias. "A partir de ahí, jugar lo mejor posible", señaló.

Laso no se olvida que les espera un marzo complicado con "un calendario difícil, muchos partidos seguidos, pocos días de descanso y rivales muy duros". "Pero hemos trabajado bien y vamos recuperando gente que ha estado parada mucho tiempo y tienen que ir recuperando la forma", recordó sobre jugadores como Anthony Randolph o Gustavo Ayón.

El primer oponente será el actual campeón de Europa, un Fenerbahce del que considera que "tiene más rotación que el año pasado" pese a las marchas de Bogdan Bogdanovic y Epke Udoh y que ha ido "creciendo durante la temporada".

"Es un gran equipo, con buenos tiradores, buen juego interior y muy competitivo. Fue campeón el año pasado y va primero en su liga. Sabemos que es un partido de los grandes, en las últimas temporadas siempre nos hemos visto en 'playoffs' o en la 'Final Four', es un rival complicado y atractivo para el aficionado", añadió.

Sobre su duelo con Zeljko Obradovic, repitió "un poco lo mismo" que en anteriores ocasiones. "Obradovic va a meter los mismos puntos que yo, y yo que él", aclaró. "Es un gran entrenador, tengo mucho aprecio por él y le tenga un gran respeto, también como persona", opinó.

Tras el equipo turco, la semana que viene les visitará otro rival directo como el Panathinaikos. "Si ganáramos los dos partidos diré el jueves que no está conseguido, pero perdiendo los dos tampoco estará perdido", aseguró el exjugador.

"Son dos rivales directos de la parte alta de la clasificación y son dos partidos muy importantes por lo que necesitamos ese empuje en casa con nuestra afición. Los dos partidos son importantes para nosotros", agregó Pablo Laso.

Finalmente, el entrenador madridista se refirió al estado físico de Sergio Llull, lesionado desde el pasado verano. "A Llull le veo muy bien, no para jugar al baloncesto, pero le veo muy bien", zanjó con una sonrisa.