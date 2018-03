Bertomeu: "No hay conflicto con la FIBA, si es necesario haremos 14 propuestas más"

6/03/2018 - 16:28

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha asegurado que "no hay conflicto con la FIBA" pese al continuo desencuentro con el calendario internacional y que "el problema es el calendario de la FIBA, incompatible con la realidad del baloncesto en el mundo", lamentando que le parece "horroroso que las selecciones nacionales jueguen sin sus mejores jugadores" y ofreciéndose a "hacer 14 propuestas más si es necesario" para arreglar el problema.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"No hay un conflicto FIBA-Euroliga. Hablo con Patrick (Baumann) regularmente, le voy a ver esta semana y tenemos una buena relación personal desde hace 25 años, pero pensamos distinto en bastantes cosas. El problema es que FIBA vuelve a hacer en 2018 un calendario incompatible con la realidad del baloncesto en el mundo", lamentó Bertomeu durante su participación en la mesa redonda 'El baloncesto español: el futuro de las competiciones', celebrada este martes en la sede del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) de Madrid.

Al dirigente le "parece horroroso que las selecciones nacionales jueguen sin sus mejores jugadores". "Llevamos 16 años sin 'ventanas' y de repente vuelven cerrando los ojos a la realidad", advirtió.

"¿Pero esto de la selección no era de honor y orgullo, o es de presupuesto", se preguntó el dirigente de la máxima competición europea, quien "tenía entendido que jugar en la selección nacional era un sentimiento no convertible en dinero". "Pero si es un tema de presupuesto, ¿acaso el señor Juan Roig merece menos respeto que el propietario de Memphis Grizzlies? O es una cosa o es la otra", resaltó sobre la diferente consideración a NBA y Euroliga, cuyos jugadores no han participado en las dos primeras 'ventanas'.

Bertomeu subrayó que "en el fútbol manda la FIFA y en el baloncesto manda la NBA", algo que le "parece la mar de bien". "No se puede intentar legislar cuando no se manda. Vamos a hacer más propuestas y si es necesario haremos 14 más para que los mejores jugadores puedan ir a la selección", se ofreció.

En su opinión, el baloncesto español tiene "un gran problema de formación de jugadores". "Nos hemos colgado todas las medallas europeas y mundiales en los últimos diez años y me cuesta ver la rentabilidad de eso. ¿Por qué no lo veo?", se preguntó, añadiendo que "en el mundo global de ahora los pasaportes ya no tienen sentido".

"Nos enorgullecemos de tener nueve jugadores en la NBA, pero no queremos extranjeros en España. Tendremos que admitir que las fronteras a este nivel profesional deberían estar abiertas para todos", pidió el directivo.

"NO ENTIENDO LA SENSACIÓN DE CATASTROFISMO"

Tras asegurar que "el fantasma de los partidos de Euroliga en fines de semana ni se ha producido ni se va a producir", el catalán aclaró que "la Euroliga no representa territorios y no lo va a hacer en el futuro". "Es un concepto cultural al que hay que adaptarse, pero nosotros representamos ciudades y clubes. Ya está la EuroCup para representar territorios", diferenció.

Reflexionando sobre la situación del baloncesto actual, dijo que existe "una tendencia al catastrofismo" que no comparte. "Esta especie de sensación de que todos estamos en conflicto... El mundo no se mueve si no es por conflicto, en la historia nunca ha pasado esto. El baloncesto español se construyó sobre el conflicto y la base también empezó a través del conflicto. No abogo por el conflicto permanente, pero el conflicto es la base del progreso. Como cualquier sector de la economía, a veces toca estructurarse", recalcó.

En este sentido, recordó que la Euroliga ha "pasado de 24 equipos a 16 y eso no es fácil", un cambio que les ha "dado músculo para resistir y avanzar". "Hay que dimensionar la competición a la realidad. Es verdad que tenemos un gran contrato de televisión, pero lograr recursos es cada vez más difícil", puntualizó.

"Mejorando el producto se consiguen mejores rendimientos. Y no veo esa idea en la ACB y tampoco en la FEB", apuntó el presidente de Euroliga, reiterando su idea de que la competición aumente de 16 a 18 equipos en el futuro, pero sin poner fecha a esa ampliación.

"En toda competiciones nada crece sin estabilidad. Nosotros tenemos una competición de 16 clubes en la que salen 5 y entran 5, eso da estabilidad. El manido argumento de que esto daña a las ligas nacionales deberíamos comprobarlo con datos para ver si es verdad. Los clubes con licencia Euroliga han ganado el 97% de los títulos en sus respectivos países por lo que en ningún caso la participación en Euroliga hace desmerecer el interés en la competición nacional. No parece que tengamos un problema ahí", analizó, agregando que está "totalmente tranquilo" con los rumores de que el Unicaja no estará el próximo curso en la Euroliga. "Inventarse cosas es gratis", apostilló.