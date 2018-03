Tomic: "Estos partidos de Euroliga nos sirven para ser mejores"

El jugador del FC Barcelona Lassa Ante Tomic ha señalado que pese a estar prácticamente eliminados en la Euroliga, siendo una utopía ya la clasificación, los seis partidos de la Fase Regular que les quedan por jugar son importantes para poder mejorar como equipo y ser mejores de cara a la Liga Endesa, donde sí tendrán opción de sumar un nuevo título al logrado en la Copa del Rey.

"El objetivo es mejorar nuestro juego. Aprovechar estos partidos para trabajar cosas del entrenamiento y nuevas normas en defensas, y mejorar el ataque. Sé que no hay mucha importancia en el resultado pero siempre hay cosas para mejorar y estos partidos sirven para ser mejores", aseguró en rueda de prensa.

Por eso negó que vayan a estar pensando en el Clásico contra el Real Madrid del domingo en vez de en el Estrella Roja. "No podemos entrar a este partido con la mente en el domingo. Hay que jugar como siempre, estamos preparados para este calendario de dos partidos por semana y hay que jugar con mucha intensidad para ganar", apuntó.

Y es que necesitan tiempo para aprender todas las aportaciones de Svetislav Pesic, y en Euroliga es el escenario ideal para probarse al más alto nivel. "El 'coach' lleva con nosotros menos de un mes, hemos jugado muchos partidos pero no lleva mucho tiempo aquí. Nos tenemos que conocer entre nosotros, vino con sus ideas y diferentes tipos de defensas y ataques y necesitamos tiempo para aprender todo", reconoció.

Tomic, con más peso en el equipo en cuanto a minutos respecto al inicio de la temporada, con Sito Alonso en el banquillo, le restó importancia a ese hecho. "Me sentía igual que ahora. Sé que soy un jugador importante para el equipo, como todos. No es tan importante quién juega 10 o 20 minutos sino que el equipo juegue bien y gane. En la primera parte de la temporada sufrimos mucho todos, no sólo yo", rememoró.

Además, de cara al presente, cree que el haber ganado la Copa del Rey les da más confianza para estos duelos venideros. "Hemos tenido confianza ya antes, pero es difícil jugar y que las cosas salgan mal, porque la confianza baja. Después de ganar la Copa del Rey es mucho más fácil, puedes perder uno o dos partidos pero la confianza te queda y ayuda en próximos partidos", manifestó.