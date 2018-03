Laso: "Ganar al Barça nos acercaría mucho a asegurar el primer puesto"

10/03/2018 - 16:49

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, se mostró muy motivado un día antes del partido de Liga Endesa ante el FC Barcelona Lassa de este domingo en el Palau Blaugrana (18.30 horas) y aseguró que a pesar de que el conjunto blanco tiene "ventaja en la Liga Endesa" una victoria les acercaría "mucho" a "asegurar el primer puesto".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Todos los partidos son importantes, y un Real Madrid-Barcelona o un Barcelona-Real Madrid siempre son atractivos. Para nosotros tiene su importancia aunque tengamos ventaja en la Liga Endesa, pero ganar mañana nos acercaría mucho a asegurar el primer puesto", declaró en rueda de prensa.

El Madrid viene de vencer en sus dos últimos encuentros ante el San Pablo Burgos en la Liga Endesa y el Panathinaikos en la Euroliga, dos choques de gran exigencia que han obligado a la plantilla a realizar un entrenamiento de recuperación para el partido ante el Barça. "El trabajo de ayer fue de recuperación, y hoy hemos hecho un buen entrenamiento. Mañana tenemos un partido muy exigente en Barcelona y el martes otro en Milán", explicó.

Por otro lado, confirmó la ausencia de Luka Doncic, que se lesionó el pasado martes antes de jugar ante el Panathinaikos, y la de Thompkins. "Doncic no viaja y sigue de baja, y Thompkins se ha entrenado normal, viaja pero sigue dado de baja y jugarán Randle y Ayón. El resto del equipo está bien", aclaró.

"Desde que empezó marzo tengo en la cabeza que jugamos mucho a domicilio. No estoy preocupado porque el equipo está preparado para ser competitivo tanto en casa como fuera. Se nos han escapado partidos en casa que ahora nos podían poner en Euroliga cerca de la clasificación y sabemos que tenemos que conseguir victorias fuera para clasificarnos cuanto antes", explicó Laso sobre los cuatro partidos consecutivos que deben jugar fuera de casa en marzo.

Con 19 victorias y solo dos derrotas en la Liga Endesa y la clasificación para los 'play-offs' de la Euroliga muy de cerca, Laso se mostró "contento por cómo está respondiendo todo el equipo" y resaltó que "la gente nunca ha dejado de trabajar". "Todos han demostrado un hambre competitiva muy grande, jugando mejor o peor y el equipo se ha mantenido sólido", finalizó.

REYES: "GANAR EN BARCELONA ES COMPLICADO"

Además, el capitán madridista, Felipe Reyes, recordó los dos últimos partidos ante el Barcelona en febrero, con una victoria para cada bando; los culés vencieron en la Copa del Rey (90-92) y los merengues en la Euroliga (74-101). "Vamos con confianza después de la última victoria. Sabemos que ganar en Barcelona es complicado aunque ya lo hemos hecho hace poco. Es un equipo fuerte, potente y no nos lo va a poner nada fácil. Además, en su cancha son todavía más peligrosos. Para ganar hay que jugar como hicimos contra el Panathinaikos en la segunda parte", declaró.

Además, se mostró confiado para este encuentro y asegura que no piensan en Milán. "No pensamos en Milán porque vamos día a día. No es un partido incómodo el Clásico. Está antes de un encuentro importante de Euroliga pero estamos acostumbrados a jugar partidos de este nivel durante toda la temporada y es uno más. Es contra un rival directo, contra el que históricamente hemos tenido mucha rivalidad y esperemos jugar bien para seguir optando por el primer puesto", finalizó.