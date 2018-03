Pesic: "Olympiacos es un nuevo reto para ver cómo jugamos fuera"

14/03/2018 - 14:31

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, ve como "un nuevo reto" en el que comprobar el estado de su juego lejos del Palau Blaugrana la visita de este jueves en la Euroliga al Olympiacos, en la que, pese a estar ya fuera de los 'playoffs', pero advirtió que las bajas les alejan del tono físico necesario para batirse con un duro rival.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

"Olympiacos ha ganado once partidos en casa, sólo uno perdido, y llevan cinco partidos consecutivos ganando. Da el máximo respeto, juegan un baloncesto muy duro y será básica la defensa y la intensidad, y coger rebotes. Para nosotros este partido es un nuevo reto para ver cómo jugamos fuera de casa", manifestó a los medios.

El serbio cree, así, que este partido puede servirles para reivindicarse, y más jugando contra un equipo "muy completo y otra vez con Spanoulis". "Tienen juego interior y exterior, por eso va segundo en la clasificación y en rebotes y primero en defensa, con 74 puntos permitidos por partido", destacó del rival, segundo a dos triunfos del líder CSKA Moscú.

Por contra, lamentó no tener el nivel físico que desearía para hacer frente al mejor equipo defensivo de la Euroliga, que no obstante es el tercer peor ataque. "No tenemos el nivel físico que se necesita, todavía algunos jugadores no pueden ni entrenar y Vezenkov ahora tampoco, tiene una lesión complicada después de que jugara para Bulgaria en Helsinki", comentó.

El ala-pívot búlgaro regresó con molestias y entrenó en Barcelona con dolor, pero se ha optado por dejarle en casa porque "no está listo". "Veremos si puede estar en el próximo partido de la Liga Endesa. Regresó de Finlandia con dolor, puede que se lesionara en el partido o aquí, pero entrenó ya con dolor", señaló el técnico azulgrana.

Sin Vezenkov, Rakim Sanders, que todavía no está listo para jugar un partido pese a su mejora, ni tampoco Kevin Sérapahin ni Adam Hanga, este Barça dista mucho del equipo que tiene en mente Pesic para poder luchar por el título de la Liga Endesa y dar la cara en la Euroliga, donde están en penúltima posición con sólo 8 triunfos y ya fuera de los 'playoffs'.

"No tenemos físico y así puedes improvisar algún partido, pero a largo plazo no puedes luchar, y menos contra Olympiacos. No tenemos a Hanga, Sanders, Vezenkov ni Séraphin, y este equipo se parece poco a ese equipo más físico. Sanders está mejor pero no está preparado para jugar todavía un partido", desveló.

El veterano técnico reconoce, eso sí, que pueden defender mejor a la larga, sobre todo cuando recuperen a ese tipo de jugador. "Podemos defender mejor, pero para defender no es sólo luchar, correr o saltar. Todo el mundo dice que todo jugador puede defender, y no, sólo pueden hacerlo quien tenga los conceptos de defensa. Tenemos esto, pero no jugadores suficientes a buen nivel físico", lamentó.

"En la Euroliga cada partido se juega a muerte para ganar. Vimos el partido del Madrid contra el Milano, por ejemplo. Nosotros no estamos en la lucha por los cuatro primeros, pero jugamos contra equipos que tienen posibilidad de hacerlo como Olympiacos. Esto es la Euroliga, para mí más interesante que la NBA porque tiene más lucha", concluyó sobre cómo ve actualmente la competición europea.