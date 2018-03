Pau Ribas: "Olympiacos es una nueva prueba y ahora tenemos motivaciones"

14/03/2018 - 14:51

El jugador del FC Barcelona Lassa Pau Ribas ha señalado que acudirán a la pista de Olympiacos, segundo clasificado en la Euroliga y con billete para los 'playoffs', con la intención de ganar y seguir cogiendo confianza de cara a la Liga Endesa, pues en Europa ya no tienen opciones, y poder perseguir esas "motivaciones" surgidas de la mejora con la llegada de Svetislav Pesic al banquillo.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

"Afrontamos el partido como siempre, para ir a ganar y seguir con la buena dinámica y ganar en un campo difícil para seguir ganando confianza y seguir respondiendo a la filosofía del 'coach'. Estamos contentos y con confianza, es una nueva prueba y ahora tenemos motivaciones", celebró el escolta este miércoles en declaraciones a los medios.

En caso de ganar en una pista que sólo ha asaltado el Panathinaikos, la moral del equipo seguiría alta sobretodo tras ganar la Copa del Rey y vencer al Real Madrid, también, en la Liga Endesa. "Tenemos tres partidos fuera de casa, complicados, y tenemos que responder para alargar las buenas dinámicas lo máximo posible", comentó.

"Nuestro objetivo es ganar la Copa y la Liga Endesa. Ya tenemos un título, las complicaciones están para sobrepasarlas. En la Copa lo hicimos, en la Euroliga no, tenemos que intentar hacerlo de nuevo en la Liga Endesa", se sinceró el internacional español.

Pero el de Olympiacos es un campo "muy complicado". "Estamos en una buena dinámica pero hay que mantener los pies en el suelo, en la Euroliga no ha ido bien y ganar a Olympiacos servirá para seguir cogiendo confianza y mejorar. Y a quien no le guste jugar allí contra Spanoulis o Printezis, no le gusta el baloncesto", manifestó.

El catalán reconoció que el conjunto griego, con un balance de 18 victorias y 7 derrotas, ha sido "mejor equipo hasta el momento" que el azulgrana. "Nuestro objetivo es ser mejores mañana. Es un equipo que defensivamente es de los mejores de la competición, nosotros intentamos llegar a ese nivel. Tenemos que rebotear bien porque habrá varios tiros fallados", auguró.

En cuanto a su posible renovación con el Barça Lassa, Ribas está "tranquilo". "Estamos hablando toda la temporada, haré mi trabajo hasta el final y si están contentos conmigo supongo que tendré ofertas. Pero vine aquí para quedarme y ganar títulos, este año hemos ganado el primero importante y mi objetivo es ganar más", manifestó sobre sus intenciones de cara al futuro.