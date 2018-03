Garbajosa: "Si Pau quiere estar en las 'ventanas' va a estar, es así de sencillo"

14/03/2018 - 17:45

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha abierto la puerta a los jugadores españoles NBA para que se reincorporen al equipo nacional en la tercera 'ventana' de junio, ejemplificando con que "si Pau (Gasol) quiere estar en las 'ventanas' va a estar" y reconociendo que Sergio Scariolo tendrá "un marrón importante" para realizar esa próxima convocatoria por la cantidad de jugadores válidos a su disposición.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"El seleccionador tiene un marrón importante porque podemos contar con una base importante de 30 ó 40 jugadores que a mí no me sorprendería que estuviesen en la próxima convocatoria. Dejemos primero que acabe la temporada y después analizaremos caso por caso cómo está cada uno y a partir de ahí confeccionar el equipo más competitivo posible", explicó Garbajosa ante la prensa.

El presidente, que habló tras firmar la renovación del acuerdo entre FIB y el Grupo VIPS, no escondió que hay una jerarquía entre aspirantes a la selección. "Si Pau, que es nuestro mejor jugador de la historia, quiere estar en las 'ventanas', va a estar. Es así de sencillo y eso lo entendemos todos", dijo.

"Hace poco Ricky (Rubio) dijo que para él jugar con la selección nacional sea un Mundial, una 'ventana' o unos Juegos Olímpicos será siempre un orgullo. Yo me quedo con eso y luego hay que analizar caso por caso. No es lo mismo Pau, que tiene una edad, que Juancho (Hernangómez), que tiene 16 años menos. Hay que verlo individualmente", comparó.

Después de que la coincidencia de calendarios impidiera a los jugadores NBA competir en las 'ventanas' de noviembre y febrero, Garbajosa reconoció que "por supuesto" que están en contacto con los jugadores españoles enrolados en la mejor liga del mundo.

"Hemos hablado con ellos y con sus agentes, pero también con los que no están allí como Sergio (Rodríguez), que está en Rusia, y todos vuelven a repetir que es un orgullo estar en la selección. Estamos en marzo y la siguiente convocatoria es en junio y pueden pasar muchas cosas. Lo importante para la FEB es contar con su predisposición y ayudarles en lo que podamos. Y si están todos disponibles de salud, que el seleccionador tenga el bendito marrón de tener que seleccionar a doce", incidió.

"NO HEMOS ENGAÑADO A NINGÚN JUGADOR"

En este sentido, aclaró que "no se puede decir que los nueve NBA son uno". "No, son jugadores diferentes con situaciones diferentes. Unos acabarán las temporada a finales de abril y otros a final de junio; unos llevan una carga de minutos y otros no; unos han sufrido lesiones y otros no", recordó.

Respecto a los compromisos de todos los jugadores españoles con el equipo nacional, señaló que "lo de '#LaFamilia' no es solo un 'hashtag'". "Tiene un sentido, no es una palabra vacía. Nosotros seguimos trabajando con cercanía, la máxima profesionalidad y con sinceridad, a ninguno le hemos engañado", advirtió.

"Todos saben las circunstancias que hay y que, si dan el máximo, siempre van a tener opciones de estar, como se ha demostrado. A mí no se me va a olvidar lo que ha hecho este grupo de 16 jugadores por la selección y por todo el baloncesto español. Y no lo digo de palabra, lo demostraremos con hechos", dijo sobre la plantilla que logró el pleno de victorias en las dos primeras 'ventanas'.

En cuanto al futuro del seleccionador español, Sergio Scariolo, el exjugador reconoció que "cuando tienes la suerte de tener a uno de los mejores entrenadores del mundo es lógico que reciba ofertas", pero se mostró confiado con la continuidad del proyecto.

"Me consta, y este martes mismo estuvimos reunidos más de dos horas preparando el futuro, que Sergio está muy comprometido con la FEB. Si recibe alguna oferta tentadora, como es normal para un técnico de su calidad, la valoraremos. Sergio y yo tenemos una relación de mutua confianza que trasciende a lo profesional, si eso se produjera lo hablaríamos para buscar la mejor solución para él y para la FEB. Pero a día de hoy lo único que me consta es el gran compromiso de Sergio con nosotros", reiteró.

Por último, Garbajosa reconoció como "muy duro" el reciente informe de la FIBA que señala la Liga Endesa como la que tiene menos jugadores nacionales del mundo. "El año pasado ya se incentivó que los clubes contarán con jugadores tanto de formación como de arraigo porque pretendemos que haya una continuidad de los jugadores en los equipos buscando la identificación con el aficionado, el patrocinador, la ciudad... Pero también necesitamos un cambio de chip, de querer de verdad al jugador español. Además son muy buenos, no paran de ganar títulos en categorías inferiores", reivindicó.