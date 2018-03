Garbajosa: "Euroliga tiene pocas ganas de negociar porque quiere hacerse con el calendario"

14/03/2018 - 17:46

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha asegurado que "el calendario es la punta del iceberg de un conflicto mayor" entre los actores del baloncesto internacional y ha lamentado "las pocas ganas que tiene Euroliga" de solucionar el problema, al tiempo que ha garantizado que "se van a mantener los dos ascensos y descensos" entre Liga Endesa y LEB Oro, un tema en el que entiende que "no hay debate".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"La solución puede ser muy difícil o muy fácil. ¿De verdad estamos hablando de un conflicto tan grande que supone que el mismo día que juegue la selección española se juegue un Barça-Madrid? ¿Y eso por dos semanas en todo un año? No me lo creo. El calendario internacional es la punta del iceberg de un conflicto mayor, que son las pocas ganas que tiene Euroliga de negociar porque quiere hacerse con el calendario. Con un poquito de cordura y de buena voluntad aquí cabemos todos", reclamó Garbajosa ante la prensa tras firmar la renovación del acuerdo entre FIB y el Grupo VIPS.

El presidente aseguró que en la FEB son "extremadamente respetuosos con el proyecto que pueda tener la Euroliga siempre y cuando no interfiera con los intereses del baloncesto español en general". "Me sorprende que en algunos momentos se autoimponga la bandera de defensa de los jugadores cuando ponen más partidos y se los quieren quitar a la ACB para dárselos a la Euroliga. Si la ampliación de la Euroliga va en contra de los intereses del baloncesto español encontrará nuestra oposición, por supuesto", avisó.

Recordando los últimos capítulos de un problema ya bastante extendido en el tiempo, el exjugador subrayó que "Euroliga dijo antes de la 'ventana' de noviembre que iba a presentar una propuesta" y que "casualmente la ha presentado cuando ha pasado la 'ventana' de febrero". "Y luego tú puedes presentar una, cinco o veinticinco veces una propuesta, pero si es la misma poco va a cambiar", se quejó.

En este sentido, rememoró la última propuesta liderada por FIBA para solucionar el calendario. "Propusimos adelantar un día los partidos de Euroliga y retrasar un día los partidos de las selecciones nacionales. No era una solución definitiva, pero sí nos daba un año entero para poder negociar de verdad una solución definitiva. Nos encontramos con un 'No' rotundo y es muy difícil encontrar una solución cuando alguien no quiere negociar nada", dijo.

En cualquier caso, Garbajosa aseguró que él está "encantado de que haya una Euroliga fuerte y de que los equipos españoles hagan un gran papel cada año en todas las competiciones europeas". "Nosotros queremos lo mejor para el baloncesto español y no lo mejor para unos pocos, en este caso tres, clubes del baloncesto español", acusó, sin nombrar explícitamente a Real Madrid, FC Barcelona y Baskonia, los tres equipos españoles con 'licencia A' en la Euroliga.

"NO ESTAMOS EN GUERRA CON LA ACB"

Por otra parte, el máximo responsable de la FEB aseguró que no están "en guerra con la ACB". "De verdad que no", recalcó, preguntado por otro asunto aún por resolver, la del número de ascensos y descensos que habrá la próxima temporada entre las dos primeras categorías del baloncesto español.

"El año pasado llegamos a un acuerdo antes de verano con la ACB, con el liderazgo del CSD. En la FEB debemos estar muy orgullosos de que por fin se hayan conseguido dos ascensos naturales deportivo de la Leb Oro a la Liga Endesa y lo queremos mantener. La Euroliga pide que la ACB se recorte a 16 equipos y nosotros queremos que siga siendo de 18, pero la ACB tiene la potestad para reducir a 16 'motu proprio' y lo respetamos mucho", aclaró.

En la FEB siguen siendo "firmes defensores de los dos ascensos y descensos, pero no por cabezonería", sino porque "este año se ha demostrado que es una gran noticia para el baloncesto español que haya ascensos y descensos", en referencia a la entrada del San Pablo Burgos en la Liga Endesa.

"El secretario de Estado (José Ramón Lete) dijo que si no había acuerdo él intervendría, pero abogaba por mantener los dos ascensos y descensos, algo por lo que le quiero dar las gracias. Los dos ascensos y descensos se van a mantener porque es un tema que está por encima de opiniones, la Asamblea General de la ACB lo ratificó casi por unanimidad y para mí no hay debate", zanjó.