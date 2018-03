Pedro Martínez: "Pensar que ya vamos a ser equipo de 'playoff' es un error"

20/03/2018 - 16:26

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, pidió en "no caer en dar nada por hecho" todavía en la Euroliga porque no están todavía clasificados para los 'playoffs' cuando faltan por disputarse cuatro jornadas de la Liga Regular, y advirtió del "error" que sería pensar así en estos momentos para iniciar "una semana dura" con la visita al Buesa Arena de un Brose Bamberg que "ha cambiado claramente su juego" tras su cambio en el banquillo.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"El riesgo de pensar que ya vamos a ser equipo de 'playoff' es un error para el que lo piense. Yo no lo pienso, es la realidad, no es falsa humildad, nos quedan dificultades grandes por delante y tenemos que estar preparados para superarlas", expresó este martes Pedro Martínez en rueda de prensa.

El catalán insistió en que "no hay que caer en dar nada por hecho". "No estamos clasificados para los 'playoffs' y sabemos que vamos a tener este miércoles un partido que es muy complicado ante un rival con jugadores pequeños y muy agresivos, capaces de anotar de diversas maneras", apuntó.

"Cuanto más concentrados estemos, todos, no solamente el equipo, cuanto más respetemos al rival y sepamos que la diferencia entre ganar y perder es pequeña, que la Euroliga es una competición muy igualada y que de entrada no somos superiores a nadie por nuestra cara bonita, será mucho mejor para afrontar el partido. Si hacemos las cosas bien y vamos todos en misma dirección lo podemos sacar adelante", subrayó el preparador baskonista.

Martínez dejó claro que les espera una "semana muy dura" con doble jornada europea, empezando por un Brose que "ha cambiado de entrenador y ha cambiado claramente su juego". "Ahora tiene un entrenador veterano, de grandísimo nivel y que les ha dado sentido a cómo están jugando ahora", apuntó sobre la llegada de Luca Banchi tras la destitución de Andrea Trinchieri.

"Es un equipo que ha competido la mayoría de los partidos de fuera de casa y que ha tenido buenos resultados, por lo que debemos pensar que nos vamos a encontrar al mejor Brose posible. Nosotros debemos aspirar a ser el mejor Baskonia posible y si suceden las dos cosas creo que podemos ganar, pero no tenemos que dar nada por hecho ni pensar que ellos están mal porque no están clasificados o que vamos a ganar porque jugamos en casa, eso no va a funcionar así", sentenció.