Pedro Martínez: "Jugando normal o regular no hay posibilidad de ganar al Barça"

22/03/2018 - 18:56

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha comentado este jueves en la previa del importante partido contra el FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana, en la jornada 28 de la Euroliga, que si juegan "normal o regular" no tendrán opciones de sumar un triunfo que les es vital ya que los baskonistas dependen de sí mismos para estar en los 'playoff' de la competición.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"Es un partido difícil ante un equipo que está en dinámica muy buena. Jugando normal o regular no hay ninguna posibilidad de ganar aunque ellos no tengan un objetivo clasificatorio", comentó a los medios.

Baskonia depende de sí mismo para estar entre los ocho mejores de Europa tras ganar al Brose Bamberg en el Fernando Buesa Arena (103-79), pero no puede dejar escapar ninguna de las tres oportunidades que tiene de seguir por encima del Maccabi Tel Aviv y resto de aspirantes a estar en el 'play-off'.

Por ello pide agresividad para superar al Barça Lassa, ya eliminado pero con una clara mejora de juego. "Juegan muy agresivo en defensa, atacan muy bien el rebote ofensivo, tienen mucha amenaza de tiro exterior y es un equipo de muchísimo potencial", avisó sobre los blaugranas.

A nivel más individual destacó la figura de un antiguo jugador del Baskonia, el base francés Thomas Heurtel. "Ha encontrado su punto de protagonismo para ser un jugador muy determinante y Tomic también ha mejorado muchísimo, creo que en parte por la asociación que tiene con Heurtel", destacó.

Además, el técnico baskonista alabó la figura de su homólogo Svetislav Pesic. "Tengo muchísimo respeto por el 'coach' Pesic de toda la vida, es un entrenador al que he seguido mucho y al que he admirado mucho y he analizado mucho a sus equipos porque siempre proponen cosas en ataque y en defensa muy interesantes", se sinceró.