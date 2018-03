Movistar Estudiantes apuesta por la continuidad renovando tres años a Willy Villar como director deportivo

El Movistar Estudiantes ha anunciado este viernes la renovación para las tres próximas temporadas de su director deportivo, Willy Villar, quien ha confirmado que intentará la renovación del entrenador, Salva Maldonado, ya que el "estilo alegre" que propone entronca bien con "la filosofía del club", aunque antes de tratar esa posible renovación deberán "recomponer mentalmente al equipo" para afrontar la recta final del curso.

"El equipo estaba muy motivado con la Champions League. No queríamos mostrarlo, pero internamente teníamos mucha ilusión por conseguir cosas importantes y fue un palo para nosotros. Entre esa eliminación y el parón ahora mismo estamos un poco con el foco perdido. De ahí a hablar de crisis, de momento no", explicó Villar durante un desayuno con la prensa celebrado en el Magariños, donde se anunció su renovación.

"Yo firmo tres años. No sé si en esos tres años la clasificación será siempre mejor, probablemente no, pero vamos a ver si en el conjunto todo esto va a mejor. Ningún club de nuestro entorno tiene una espada de Damocles sobre la cabeza. Si hubiera un premio de la regularidad como en el ciclismo, no estaríamos tan mal para ganarlo", valoró sobre los dos años que está cerca de cumplir en el puesto.

Como responsable de elegir entrenador, Villar avanzó que le "gustaría que continuase" Maldonado, pero añadió que "hay muchas cosas que hablar". "Salva es un entrenador que tiene mucho recorrido y habrá que ver si quiere seguir y hacia dónde va el proyecto. Él tiene mucho que decir ahí y creemos que habrá tiempo suficiente cuando acabe el último partido. Sentarnos y muy rápidamente saber en qué dirección vamos. Si él quiere, se queda", resumió.

En este sentido, cree que a la hinchada estudiantil "no le disgusta el estilo alegre de juego" propuesto por el entrenador catalán, basado en el tiro lejano. De hecho, el 'Estu' es el club que más triples lanza de toda la Liga Endesa (29,6 por partido), pero también el que tiene peor porcentaje de acierto (29,9%).

LOS ROCKETS COMO MODELO Y LA DIFICULTAD DE DIRIGIR AL ESTUDIANTES

"Hay un estudio estadístico de los Houston Rockets, que está poniendo de moda el estilo de o tiro de tres o hago mate. Los tiros van por ahí, pero ese modelo también tiene defectos. Cuando juegas a eso y metes una de 23 como nos ha pasado... El Estudiantes siempre se ha caracterizado por un juego alegre y como filosofía de club Salva se adapta a este estilo atractivo", recalcó.

En cualquier caso, el canario defendió la difícil labor de Maldonado. "Por aquí ha pasado Casimiro, que fue campeón de Liga, igual que Pedro Martínez, ha estado Perasovic, Txus (Vidorreta)... Estamos hablando de la flor y nata. Hemos probado todas las fórmulas y la sensación que había desde fuera era que ninguno triunfaba o ninguno valía. Parece que no va bien ser entrenador del Estudiantes", se resignó con sinceridad.

Respecto al balance de las dos últimas temporadas y de las tres que vienen por delante, en las que él ocupará la dirección deportiva de acuerdo a esta renovación, Villar apuntó que "nunca" se han querido "poner objetivos".

"Venimos de donde venimos y la idea era afianzarnos en la liga. Queríamos tener esa seguridad de no ser un equipo que en cualquier momento puede volver a bajar y estamos en esa línea. Y ahora hay cosas por las que luchar como conseguir plaza en Champions. Quedan 11 partidos y vamos a tratar de recomponer mentalmente al equipo", dijo, añadiendo que "existe menos ruido negativo que antes". "Somos el único equipo junto con el GCB que no hemos cambiado un solo jugador en toda la temporada", subrayó.

En cuanto a la vocación de club de cantera del Estudiantes, dijo que le "da miedo generar muchas expectativas porque luego se descarga una presión importante a los chicos", pero avanzó que "hay una generación del año 2000 muy potente" en la que tiene "una confianza tremenda". "Me gustaría visualizar que esa gente va a venir con fuerza", pronosticó, reconociendo al mismo tiempo que es "terrible" la dificultad para retener a un joven talentoso.

"Somos el segundo equipo que más talento genera después del Joventut. Si Lucas Nogueira y Juancho Hernangómez estuvieran en el equipo, jugaríamos el 'playoff' como cuartos o quintos de la clasificación. Pero se te van. ¿Y cómo los sustituyes? Darío (Brizuela) y Edgar (Vicedo) están compitiendo muy bien, pero el día que exploten de verdad te duran meses. Eso ocurre y nadie lo tiene en cuenta. La única forma de retener jugadores es con dinero porque si realmente son buenos alguien va a pagar la cláusula. Las ofertas que reciben son el triple o el cuádruple de lo que puedes ofrecerles", lamentó.