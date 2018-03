Deulofeu: "Veo muy difícil volver al Barça, parte de culpa es mía"

23/03/2018 - 16:59

El jugador del FC Barcelona cedido al Watford inglés Gerard Deulofeu ha señalado que ve "muy difícil" poder volver al Barça para tener un papel protagonista en el equipo una vez que, según ha reconocido, no aprovechó las oportunidades que le dio el técnico, Ernesto Valverde, sobretodo cuando le dio la titularidad, si bien no sabe qué hará con su futuro.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

"Veo muy difícil volver al Barça", reconoció en declaraciones a Esports COPE recogidas por Europa Press, aceptando que "mucha parte de culpa" es suya. "Al final, soy yo el que debo ganarme jugar más. Creo que jugué mejor de revulsivo que no cuando tuve las oportunidades de titular, sé que no he demostrado mi nivel. Yo creo en mi más que nadie pero reconozco que no he sido regular", comentó.

Deulofeu acepta que si el Barça le ha cedido de nuevo a otro equipo, en este caso al Watford de la Premier League, es que "tiene poco interés" en él. "Yo también estuve de acuerdo en marchar porque llevaba un mes y medio sin jugar y no funcionaba la cosa", apuntó sobre su salida en el pasado mercado de invierno.

"Yo quiero jugar y ser feliz, no me gusta estar en el banquillo, como a la mayoría de jugadores. Pero se lo dije al míster cuando me marché cedido: 'mucha parte de culpa es mía porque tú me has dado las oportunidades que quería'", desveló. Esta temporada jugó con el Barça 10 partidos de LaLiga (1 gol y 2 asistencias), 3 de 'Champions', 2 de Copa del Rey (1 gol y 1 asistencia) y los 2 de la Supercopa de España.

Sin dar detalles, reconoció que es "muy complicado" ser canterano del Barça y llegar al primer equipo. "Hay muchas cosas que hacen que sea difícil desde pequeño cuando llegas, hasta lo exigente que es jugar allí. No puedo explicar más", manifestó.

De todos modos todavía no sabe qué hará a final de temporada cuando finalice su cesión. "Tendremos que hablar con el Barça y con mi agente, pero no puedo decir lo que pasará porque ni yo mismo lo sé", reconoció.

"Desde que llegué al Watford estoy muy contento. Me han tratado de una manera diferente, he podido jugar cuatro partidos y me estaba encontrando muy bien. Además me estoy cuidando mucho y sentía mucha energía. Fue una pena la lesión, pero espero volver pronto y poder jugar 4 ó 5 partidos antes del final de la temporada", señaló sobre esa fractura en un dedo del pie que le impide jugar.