Diputación y el GBC renuevan su acuerdo "en busca de la estabilidad del baloncesto guipuzcoano en la élite"

26/03/2018 - 18:58

El Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gipuzkoa Basket Club (GBC) han renovado su acuerdo de colaboración para permitir al club gozar de estabilidad en la máxima categoría del baloncesto español y, a la vez, para que "pueda seguir liderando el itinerario de formación para los jóvenes talentos guipuzcoanos".

SAN SEBASTIÁN, 26 (EUROPA PRESS)

El acuerdo regulará una aportación anual por valor de 700.000 euros por parte la institución foral, la misma cantidad destinada este año para el club una vez conseguida la vuelta a la Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto nacional.

El primer teniente de diputado general y diputado de Deportes, Denis Itxaso, y la presidenta del Gipuzkoa Basket, Nekane Arzallus, han rubricado este lunes en San Sebastián este acuerdo, que ha sido presentado en rueda de prensa.

Itxaso ha asegurado que "después de los resultados deportivos tan positivos en este nuevo proyecto en ACB", la intención de Diputación es "mantener la aportación que Gipuzkoa pueda tener un equipo en la máxima categoría y pueda seguir siendo referente del baloncesto masculino en Gipuzkoa".

El diputado ha destacado que "para el Departamento de Deportes de la Diputación uno de los puntos más importantes de este acuerdo es que el GBC siga liderando el itinerario formativo para nuestros talentos". "Esta temporada varios jugadores guipuzcoanos de Iraurgi y Easo se han incorporado a la dinámica del GBC y hasta tres jugadores, Sanz, Beraza y Azpeitia, han debutado este año en la Liga ACB", ha añadido.

Por tanto, el acuerdo renovado entre Diputación y GBC, además de permitir al club competir en la ACB, recoge el compromiso por parte de Gipuzkoa Basket de "liderar y estructurar el baloncesto guipuzcoano desde la base hasta categorías de élite".

Por otro lado, Itxaso ha recordado que el GBC "sigue contando con una deuda económica que, aunque ha ido reduciendo es importante no olvidar y seguir en ese camino hacia la estabilidad también en lo económico para que no se repitan situaciones como las de hace unos años que les llevaron a crecer un importante agujero". "Estas dos últimas temporadas el GBC está logrando una sostenibilidad no sólo en lo deportivo sino también en lo económico y nos felicitamos por ello", ha concluido.