Pedro Martínez: "Hemos cumplido el objetivo de depender de nosotros"

28/03/2018 - 16:25

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha explicado que, a falta de dos jornadas para cerrar la fase regular de la Euroliga, su equipo ha "conseguido el objetivo" que se había planteado, aunque su "camino no ha sido fácil" hasta recibir este jueves al Maccabi Tel Aviv con la clasificación para el 'playoff' a mano.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"A nivel de resultados hemos conseguido el objetivo: llegar a las dos últimas jornadas dependiendo de nosotros. Eso no quiere decir que lo tenemos hecho porque hay que tener respeto a los rivales, pero hemos conseguido que dependa de nosotros jugar en casa y clasificarnos. Debemos darle mérito y valor. El camino no ha sido fácil", reivindicó Martínez ante la prensa.

El técnico llamó a "vivir el presente porque a veces un exceso de ambición te lleva a no valorar lo que haces y a no disfrutar el momento". "No tenemos que pensar en 'playoff', ni en la Final Four, ni en los títulos. Hay que pensar en el partido y clasificarse", reclamó antes de recibir al Maccabi, del que recalcó su peligro pese a la mala racha que atraviesa.

"Tienen exteriores muy anotadores y peligroso en contraataque. Tyus es muy rápido y es capaz de jugar por encima del aro, Bolden está muy bien, con futuro en la NBA y puede tirar de fuera... Tienen un equipo muy completo, tienen de todo. Esto es la Euroliga y todos los equipos tienen muy buen nivel", advirtió.