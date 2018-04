Marc Gasol se exhibe sin premio ante unos Jazz sin Ricky Rubio

31/03/2018 - 11:27

El pívot Marc Gasol lideró esta madrugada a Memphis Grizzlies con 28 puntos en 23 minutos pero no pudo evitar la derrota ante unos Utah Jazz (107-97) que no dispusieron del lesionado Ricky Rubio, en una jornada NBA en la que los Cleveland Cavaliers de José Manuel Calderón se impusieron a los New Orleans Pelicans de Nikola Mirotic (107-102) y en la que los Oklahoma City Thunder de Alex Abrines sucumbieron en la prórroga ante Denver Nuggets (125-126), en donde Juancho Hernangómez no tuvo minutos.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

En el Vivint Smart Home Arena, los de Tennessee (21-55) rompieron una racha de dos victorias seguidas y se mantienen penúltimos del Oeste, donde los de Salt Lake City (43-33) se afianzan en la séptima posición para seguir acercándose a la postemporada.

En esta ocasión, el mediano de los Gasol estuvo 23 minutos en la cancha y no jugó el último cuarto, pero aún así le dio tiempo de anotar 23 tantos -11 de 12 tiros de campo, incluidos 6 de 7 triples- rozando la perfección desde la línea de tres; además, el de Sant Boi capturó tres rebotes, repartió dos asistencias y recuperó un balón. Mientras, Ricky Rubio se quedó sin jugar por molestias en el muslo de la pierna izquierda.

En el único duelo español que se dio entre los tres posibles, Calderón salió victorioso ante Mirotic. De esta manera, los de Ohio (46-30) continúan terceros en la Conferencia Este tras su sexto triunfo en siete partidos; los de Luisiana (43-33), después de su tercera derrota consecutiva, ven peligrar los 'playoff', aunque de momento se agarran a la octava plaza del Oeste -con un margen de dos victorias sobre los Clippers y los Nuggets-.

El extremeño sumó cinco tantos en 14 minutos, mientras que el hispano-montenegrino fue el segundo máximo anotador de los suyos con 20 puntos -8 de 13 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples-, a los que añadió siete rebotes -seis defensivos- y tres asistencias en 29 minutos de juego.

Por último, los Thunder (44-33) sufrieron su cuarta derrota en los últimos cinco choques, en esta ocasión en la prórroga ante los Nuggets, un resultado que les deja sextos del Oeste. Por su parte, los de Colorado (41-35) siguen soñando con la postemporada y se encuentran ya a dos triunfos de las plazas que marcan los Pelicans.

En un duelo en el que el madrileño Juancho Hernangómez volvió a quedarse sin minutos, el escolta balear Alex Abrines dispuso de algo más de un cuarto de hora en el que le dio tiempo de lograr 6 puntos - 2 de 3 triples- y un rebote.

--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.

MARC GASOL: 28 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.

NIKOLA MIROTIC: 20 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN: 5 puntos.

ALEX ABRINES: 6 puntos y 1 rebote.

RICKY RUBIO: Lesionado.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: No jugó.