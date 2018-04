Joan Plaza: "No he sabido nada de mi renovación"

4/04/2018 - 17:30

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, recalcó que todavía no sabe "nada" de su renovación con el equipo malagueño, pero que este tema no le va a cambiar su "ADN de pelear y acabar al cien por cien", mientras que calificó de "brutal" la posibilidad de que el conjunto costasoleño pueda acabar noveno o décimo en su primera participación en la nueva Euroliga.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"No, no he sabido nada. Sigo haciendo mi trabajo al cien por cien y si ellos no quieren o no creen, no lo sé, yo procuro centrarme en estrictamente lo mío y aunque inevitablemente levantas la vista para ver qué va ser de ti, en mi ADN está pelear y acabar mi etapa al cien por cien e intentando dejar al equipo lo mas alto posible. No tengo ninguna notificación ni he oído ningún rumor, los que deciden sabrá por qué sí o por qué no", expresó Plaza este miércoles en rueda de prensa antes de medirse en Estambul al Fenerbahce.

El catalán dejó claro que tampoco tiene ofertas de otros clubes. "No, nada. En general cuando se trata de ir a otro lado se maneja cerca de los 'playoffs' o la 'Final Four' y cuando es renovar se acelera mucho antes, pero tengo la mirada puesta en mi trabajo y en acabar muy, muy bien", insistió.

"No quiero que esto me altere, pero soy humano y a veces miras adelante y no sabes qué va a pasar. Soy mejor entrenador que hace cinco años y he dejado unas señas de identidad muy definidas y el club debe saber si le apetece seguir con ellas o no. Que sea lo que tenga que ser", sentenció, admitiendo que ya ha "opinado" sobre posibles fichajes para el año que viene.

Este jueves, el Unicaja se despedirá de su andadura de la Euroliga, pudiendo finalizar noveno, que para su técnico sería "brutal" y una "gran posición". "Es cierto que nos habría gustado jugar el 'playoff', pero hemos hecho un Master en toda ley, aquí sí que nos deberían dar un título porque nos lo hemos ganado", añadió con una sonrisa irónica.

"Creo que todos somos mejores ahora, realmente ha sido muy duro, nos lo habían advertido, pero el comportamiento de los jugadores y el 'staff' ha sido magnífico", celebró un Plaza que cree que el torneo continental está "en la génesis para ser fantástico dentro de unos años".

El preparador catalán ve a su equipo "bien, sobre todo mentalmente", pero "con muchos partidos en las piernas y sabiendo de la importancia" de lo que les queda por delante. "Venimos de jugar tres partidos en menos de cuatro días y el cansancio es estrictamente físico. Esto lo pasamos por primera vez en nuestra vida, es mucha tralla, pero la lectura que hago es que siempre durante todo el año hemos competido y es lo que nos va a llevar, espero, a buen puerto", apuntó optimista.

Plaza indicó que han demostrado con su rendimiento en la Euroliga que "Málaga es una plaza importante" y recordó que la conquista de la EuroCup, de la que se celebrará este jueves su aniversario, fue "un gran premio" y "compensó años de travesía, de buen trabajo y de coherencia en la línea de trabajo".