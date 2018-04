Pablo Laso: "Sabemos que para clasificarnos tenemos que ganar al menos un partido en Atenas"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, intentó restar importancia a la baja de un Facundo Campazzo que "estaba jugando muy bien" para el 'playoff' de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, serie donde no contarán con un factor campo "importante" y que les obliga a "ganar un partido en Atenas" para poder estar en la 'Final Four' de Belgrado.

"El factor campo es importante, sería absurdo decir ahora que no. Siempre en un 'playoff' es una ventaja, pero a partir de ahora sabemos que para clasificarnos tenemos que ganar al menos un partido en Atenas. La mejor manera de encarar el 'playoff' es centrarnos en el martes y luego ir viendo la serie poco a poco", advirtió Laso este lunes ante los medios.

En este sentido, el preparador vitoriano insistió en que, "a veces", cuando uno se impone 3-0 en una serie la gente "no se da cuenta de lo difícil que ha sido porque cada partido es diferente". "Por eso no pienso en la serie sino en el primer partido y me centro más en que el equipo esté bien", admitió.

Para este 'playoff' volverá a tener bajas importantes como la de Facundo Campazzo, que tendrá que someterse a una artroscopia. "Es verdad que se le ha intentado ir recuperando pensando un poco en lo que teníamos por delante, pero no ha podido ser y ya en el momento en el que tiene que someterse a una artroscopia va a estar unas semanas fuera, no sé si tres o cuatro, pero esperemos que sea lo menos posible", comentó del argentino.

El exbase reconoció que el director de juego madridista estaba "jugando muy bien" y que su lesión "llega en un momento inoportuno", considerando que este año han hecho "un máster" en lesiones y que han tenido "muchos problemas toda la temporada". "Pero el equipo siempre ha sabido sacar la cabeza", subrayó.

Por ello, el técnico madridista ve "bien y metido una en la eliminatoria" a su equipo. "Sabemos lo que nos estamos jugando y estoy tranquilo. Siempre hay que pensar que esta eliminatoria llega en un buen momento", apuntó.

"Hemos tenido algunos problemas físicos, pero como en toda la temporada. Sabemos que estamos en una fase importante de la temporada y el equipo ha trabajado muy bien para llegar a estos momentos complicados y difíciles confiado y consciente de la mucha dificultad que hay porque son unos 'playoffs' de Euroliga. Habrá que hacer nuestro mejor baloncesto para sacarlo adelante", prosiguió Laso.

El entrenador vasco confirmó que Sergio Llull "está mucho mejor y entrenando con el equipo", pero que no viajaba a la capital griega, mientras que sí lo hará Anthony Randolph pese a tener "un problema durante el entrenamiento". "En líneas generales, los que están, están bien. Lo que me preocupa es el equipo más allá de un jugador y todos son importantes. Saben que van a tener que dar un extra para pasar la eliminatoria", recalcó.

Del 'PAO', no olvida que es un "equipo muy completo" y que posee "aspectos en su juego" que deben tener en "consideración". "Es un equipo con ritmo y control de juego, muy atlético, muy versátil y con buenos tiradores. Va imbatido en la Liga griega y se ha clasificado para el 'playoff' de Euroliga con solvencia por lo que para ganar vamos a tener que hacer muchas cosas bien", afirmó.

Además, esta serie significará un nuevo duelo en los banquillos con un Xavi Pascual del que se deshizo en elogios. "Siempre voy a tener buenas palabras para Xavi. El trabajo de un entrenador se demuestra en el tiempo y la trayectoria, y su trayectoria es magnífica. Para mí es un orgullo que dos de los mejores equipos de Europa estén entrenados por él y por mí. Me parece un gran entrenador y cada partido que hemos jugado siempre es diferente. Los dos sabemos lo difícil que va a ser este 'playoff' para los dos equipos", sentenció.