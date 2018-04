Abrines se ofrece "encantado" a disputar la próxima 'ventana' con España

17/04/2018 - 17:41

El alero español Álex Abrines, que se encuentra disputando los 'playoffs' de la NBA con Oklahoma City Thunder, se ha ofrecido "encantado" para disputar los próximos partidos de la selección española, correspondientes a la tercera 'ventana' FIBA con dos nuevos duelos clasificatorios para el Mundial 2019.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Si puedo jugar con normalidad, sin lesiones, y el seleccionador lo estima oportuno, estaré encantado de participar en las ventanas defendiendo la camiseta de la selección", apuntó en declaraciones facilitadas por FIBA un Abrines que ya disputó con la selección el Mundial 2014, los Juegos de Río y el Eurobasket del año pasado.

En cualquier caso, el balear no da por hecho que el seleccionador Sergio Scariolo vaya a convocarle. "En los últimos veranos he tenido la suerte de estar con ellos, pero eso no quiere decir que no tenga que emplearme a fondo porque hay otros grandes jugadores que pueden entrar en mi posición. Por ejemplo, Joan Sastre hizo un gran trabajo en el Eurobasket y hay algún otro jugando realmente bien en la Liga Endesa y en la selección", reconoció.

España lidera el Grupo A de clasificación europeo para el Mundial de China con un pleno de cuatro victorias en las primeras jornadas y la tercera 'ventana' se disputará a principios de verano. En sus próximos compromisos, el equipo español visitará a Eslovenia (25 de junio) y recibirá a Bielorrusia (1 de julio).

"Vamos a ciudades pequeñas donde la afición se vuelca y los pabellones están abarrotados. Es realmente agradable mostrar un baloncesto de calidad en estas partes de España que no siempre tienen la oportunidad de disfrutar de baloncesto de este nivel", subrayó Abrines, quien vivió una experiencia "genial" en el Mundial 2014. "En los momentos difíciles, cuando el otro equipo está en racha, pueden ayudarte a reaccionar y volver a entrar en el partido", agregó.