Laso: "Cada partido es diferente, incluso cuando juegas contra el mismo equipo"

18/04/2018 - 19:07

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, quiso dejar atrás el estreno del 'playoff' de la Euroliga ante el Panathinaikos, donde los griegos barrieron a los blancos, y recordó que "cada partido es diferente" en esta fase por estar en la 'Final Four', por lo que pidió a los suyos estar preparados para "una batalla física".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Lo bueno y lo malo del playoff es que termina un partido y hay otro mañana. Salimos fastidiados por no conseguir la victoria en el primero y por seguir teniendo la desventaja de campo. Pero tenemos que centrarnos en el siguiente encuentro y recuperarnos físicamente", indicó en la previa al segundo partido, en declaraciones a la televisión del Real Madrid.

Laso confió en ver la versión mostrada por su equipo durante toda la temporada, para evitar el 2-0 en el OAKA antes de llevar la serie a la capital española. "Cada partido es diferente, e incluso en un playoff que juegas contra el mismo equipo. Hay muchos factores que pueden cambiar: situaciones mentales, acierto, y tenemos que estar preparados para eso", afirmó.

"Ayer el inicio nos lastró y no pudimos competir al nivel que lo hemos venido haciendo toda la temporada. Debemos analizar las cosas que hicimos mal y estar preparados para una nueva guerra mañana. Es muy importante hacer un partido en el que seamos el Real Madrid y lo que hemos demostrado durante toda la temporada", añadió.

Laso vio una lección aprendida con el mal partido del martes. "Tenemos que estar preparados para una batalla física importante contra un equipo duro y atlético y por supuesto jugar mejor que ayer. No hicimos un buen partido y no tuvimos ninguna opción desde los diez primeros segundos. Empezamos por detrás, perdimos balones y nos cogieron ventaja, y eso tiene que servirnos de enseñanza. No estuvimos sólidos y nos diluimos rápido", finalizó.