Causeur: "Sólo saber que Llull estará calentando nos dará un 'plus' de ilusión"

24/04/2018 - 13:59

El escolta francés del Real Madrid, Fabien Causeur, reconoció la "ilusión" sólo por ver "calentar" a Sergio Llull en el próximo partido frente al Panathinaikos, un enfrentamiento donde el equipo blanco deberá mantener la "cabeza fría" y aprovechar el apoyo de la afición para sacar la "victoria sí o sí".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Sergio Llull está muy bien. Le hemos visto entrenar muy bien, peleando todos los días contra la lesión que ha tenido. Estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo. Sólo saber que estará calentando, nos dará un 'plus' de ilusión", señaló Causeur en rueda de prensa.

El jugador frances resaltó que, aunque es un "momento muy importante" para Llull, el equipo necesita mantener la "cabeza fría" en la visita del Panathinaikos al WiZink Center. "Cada partido es muy distinto, aunque jugar mañana en casa es algo muy importante. En Atenas ha sido muy difícil por su afición, y ahora tenemos a nuestro sexto hombre que nos va a apoyar porque hay que sacar la victoria sí o sí", resaltó.

Además, el Real Madrid recuperó el factor cancha tras la victoria en el segundo partido frente a Panathinaikos (82-89), lamiéndose las heridas tras la abultada derrota en el primero (95-67). "Nos sirvió de ejemplo de que hay que luchar desde el principio. Tuvimos un día para prepararnos mentalmente. Ha sido un golpe duro al principio, pero el equipo ha sabido reaccionar con mucha experiencia", valoró Causeur.

Uno de los aspectos que más tendrán en cuenta del equipo griego será su físico, algo "muy difícil de parar". Sin embargo, Causeur lo consideró que esa virtud de su rival lo aprovecharon para hacérselo "pagar en defensa", destacando la superioridad en rebotes del segundo partido tras "sacar a los grandes fuera" cubriendo el tiro exterior.

El jugador francés espera tener algo más de protagonismo después de pocos minutos en los dos primeros partidos. "En un momento clave, lo que cuentan son las victorias y que el equipo se clasifique para la 'final four'. Todavía no me he salido pero estoy bien para ayudar el equipo, sea en defensa o haciendo el trabajo sucio si es necesario", comentó.

Por otro lado, habló sobre su compañero Luka Doncic en una eliminatoria donde "ha estado listo". "No siempre ha ido a jugar los uno contra uno cuando se encontraba con grandes atletas. Está jugando para el equipo y va a tener momentos en los que se va a salir, sobre todo ahora en casa", aseguró.

La "grandísima temporada" del esloveno puede abrirle las puertas de la NBA con tan sólo 18 años. "Todo el mundo habla de él como 'Top 5' del 'draft'. Yo no tengo ninguna duda de que Luka (Doncic) está listo para entrar en la NBA", concluyó.