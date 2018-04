Laso: "Si no creyéramos que Llull puede ayudar al equipo, no le hubiéramos metido"

24/04/2018 - 14:54

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha confirmado la vuelta de Sergio Llull en el partido de este miércoles ante el Panathinaikos y ha explicado que convoca al balear porque ya "puede ayudar al equipo" más de ocho meses después de su grave lesión, aunque ve "complicado como entrenador restringirle minutos".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Si no creyéramos que Llull puede ayudar al equipo, no le hubiéramos metido. Lleva ya 20 días entrenando con el equipo prácticamente normal y yo le encuentro bien. Respecto a los minutos, restringirle minutos a Llull lo veo complicado como entrenador", destacó Pablo Laso en rueda de prensa.

"Obviamente, ese el primer partido después de mucho tiempo y Sergi todavía tiene que mejorar en algunos aspectos de los que él mismo es consciente. Iremos viendo según las situaciones del partido, pero independientemente de este, para nosotros es importante tenerle de vuelta", añadió.

Aunque el técnico blanco pidió que no se convirtiese en la "rueda de prensa de Llull", tuvo que seguir explicando un regreso del que tanto él como la afición están "encantados". Además, aseguró que sólo le pedirá que "lo pase bien" cuando le llegue su momento. "Yo lo que quiero es que disfrute, es lo que siempre ha hecho desde crío y, normalmente, cuando lo hace juega bien", recalcó.

Laso negó que la vuelta del jugador haya sido anticipada por la lesión de Facundo Campazzo, comentando que no se pensó "mucho en el día" en el que debería volver de su lesión. "Nosotros queríamos recuperar a Sergi cuanto antes, pero en su mejor estado de forma. Si fuera por él, probablemente hubiese jugado mucho antes", comentó el técnico.

La lesión del internacional español es una más en la larga lista que ha sufrido el Real Madrid esta temporada, situación que "añade dificultad" al trabajo de su técnico, cuya "obligación es pensar en el equipo". "Me importan los jugadores lesionados, pero también me preocupan los que han estado todo el año sanos", aseguró.

"Esta temporada ha sido muy convulsa desde el mes de agosto, pero he visto al equipo trabajar muy bien y tengo la suerte de estar en esta rueda de prensa, porque significa que hemos hecho cosas muy buenas para llegar hasta aquí", continuó.

"EL PRIMER PARTIDO NO TUVO MUCHA HISTORIA"

Llull vuelve a las pistas en un momento clave para el Real Madrid, que se juega frente al Panathinaikos una plaza en la 'Final Four'. Laso calificó al equipo griego como "atlético, con mucha calidad y muy buenos jugadores", lo cual les permitió sacar del partido a los blancos "desde el primer momento en el primer partido".

"El primer partido no tuvo mucha historia. Termina cuando vamos 20-0, ellos con mucha energía y nosotros perdiendo balones. En el segundo creo que hicimos las cosas bastante mejor. Ahora te vienes a Madrid, pero sabiendo que es un rival peligroso y que para ganar hay que hacer las cosas muy bien", comentó el técnico.

La eliminatoria se desplaza al WiZink Center, donde el entrenador del Real Madrid confía en que se respire un "gran ambiente" y donde se deba "jugar con mucho corazón" durante todo el partido. "A este nivel, con los mejores equipos de Europa, pensar que el partido lo vas a ganar en dos minutos es absurdo. Es un partido muy exigente y creo que hay que tener paciencia como la que tuvimos en el segundo partido", admitió.

"NO HE VISTO A NADIE CON 18 AÑOS HACER LO QUE HA HECHO DONCIC"

Además, Laso habló sobre su homólogo en el Panathinaikos, Xavi Pascual, a quien conoce bien después de su etapa en el banquillo del Barcelona. "Él tiene muchas variantes, con un equipo muy peligroso desde la línea de tres y un físico que le permite utilizar diferentes armas. Para este partido estamos seguros de que algo nuevo va a haber, pero no es algo que nos sorprenda", confesó.

Pascual criticó la labor del arbitraje en el segundo partido, algo de lo que no está "de acuerdo" el técnico madridista. "Creo que los árbitros tienen suficiente dificultad ya en partidos de este nivel, pero yo he visto los dos partidos y no dije nada después ni del primero ni del segundo", señaló.

Por otro lado, Laso habló sobre el interés de la NBA por Doncic, jugador que "desde el primer día ha sido importante". "Siempre exijo a mis jugadores que intenten mejorar. Creo, y de hecho le exijo, que Luka todavía puede jugar mejor, que puede hacer muchas más cosas en el campo y espero que así sea. Pero yo no he visto a nadie con 18 años hacer lo que ha hecho él", elogió.

Finalmente, el técnico blanco también se expresó sobre el alero Rudy Fernández, un "jugador muy castigado por las lesiones en los últimos años" y que finaliza contrato esta temporada. Su entrenador valoró que "muchas veces los números no son lo que más transmite Rudy", así como que sea un jugador que "aporta mucho al equipo". Sobre su futuro, Laso sólo ve "delante" el partido de Euroliga.