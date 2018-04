Pau Gasol quiere seguir en activo "al menos tres o cuatro año más"

25/04/2018 - 16:31

El pívot español Pau Gasol, que ya está de vacaciones tras la eliminación de San Antonio Spurs en los 'playoffs' de la NBA, ha explicado que a sus 37 años todavía tiene "gasolina en el depósito" y que su idea de futuro es continuar en la élite "al menos tres o cuatro años más".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Tengo gasolina en el depósito y creo que todavía puedo hacer muchas cosas. En mi mente tengo la idea de jugar al menos tres o cuatro años más. A partir de ahí, iremos viendo año a año, tampoco quiero pensar mucho más allá en mi futuro", valoró Gasol ante la prensa tras caer por 4-1 ante Golden State Warriors.

De esta forma, el internacional español cerró la decimoséptima temporada de su carrera en la mejor liga del mundo y la segunda con la camiseta de los Spurs. Durante esta primera ronda de 'playoffs', ha disputado una media de 18,3 minutos partiendo desde el banquillo en los que ha aportado 7,3 puntos, 4,5 rebotes y 2,8 asistencias.

"Creo que he completado una temporada bastante buena, he sido eficiente durante los minutos que me han dado. Probablemente ha sido una de mis temporadas más eficientes. Por supuesto, me gustaría sumar más por el jugador que he sido y que aún puedo ser, aunque tenga 37 años y 38 el próximo verano", recordó Gasol, que tiene contrato asegurado con San Antonio para la próxima temporada.

El pívot catalán tendrá mucho tiempo para recuperarse este verano, ya que el cambio del calendario internacional hace que la selección española no dispute ninguna gran competición. Sin embargo, España sí tiene dos partidos importantes a finales de junio y principios de julio, cuando jugará contra Eslovenia y Bielorrusa en la tercera 'ventana' FIBA de clasificación para el Mundial 2019. El seleccionador Sergio Scariolo ya subrayó que Gasol tiene las puertas abiertas para disputar estos duelos si lo desea.