Maldonado: "No vamos a hacer nada especial por Llull, no lo hemos hecho antes y no vamos a hacerlo ahora"

26/04/2018 - 14:14

El entrenador del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, ha prometido que su equipo hará "todo lo posible" para "compensar todas las diferencias que existen a todos los niveles" en el derbi ante el Real Madrid, añadiendo que le gustaría que juegue Sergio Llull y que no piensa hacer "nada especial" para neutralizar al balear.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"El Madrid se está jugando cosas esta semana y una visión es que pierda en Euroliga, como estamos pensando algunos. Pero nosotros vamos a lo nuestro y el domingo esperamos guerrear, luego veremos si somos capaces de compensar todas las diferencias que existen a todos los niveles. Lo normal es que ganen, pero haremos lo posible para que no sea así", prometió Maldonado ante la prensa.

Preguntado por el retorno de Llull, que ya ha vuelto a jugar tras más de ocho meses de baja, el técnico estudiantil contestó con su ironía habitual. "¿Quién es Llull? Aún no esta dado de alta en la lista. Fuera de bromas, prefiero que juegue porque eso quiere decir que se ha recuperado y porque cuantos mejores jugadores haya en la pista, mucho mejor para todos. Pero no vamos a hacer nada especial por Llull, no lo hemos hecho antes y no vamos a hacerlo ahora", explicó.

En cuanto al estado físico de su plantilla, reconoció que "es difícil que pueda jugar" el máximo anotador del equipo, Sylven Landesberg, que arrastra una lesión de tobillo. "En el partido de ida hizo una segunda parte espectacular, casi nos permitió dar la sorpresa allí. Si llegar será porque está sano", valoró.

La buena racha de resultados del Estudiantes ya convertido al 'playoff' en "un sueño que está muy difícil", pero no imposible. "El 'handicap' de nuestro resultados de la primera vuelta no nos permite fallos, pero la ilusión la vamos a mantener. Tenemos un calendario difícil, pero si seguimos jugando bien debemos aspirar a subir posiciones, veremos cuántas. Es un punto más para estar motivados", animó el preparador.

Además, Maldonado dijo que no le pide "nada a la afición" en este derbi que comenzará el domingo a las 18.30 horas. "El factor de jugar en casa no existe para nosotros, el Madrid va a jugar más veces esta semana en esta misma pista. Pero tenemos a nuestra gente y eso es muy importante, queremos luchar y sentir emociones durante el partido", concluyó.

BRIZUELA: "EN EL DERBI SIEMPRE LES DAMOS GUERRA"

EL entrenador catalán compareció acompañado de dos de los jugadores de su plantilla que más han progresado en las últimas semana, Dario Brizuela y Edgar Vicedo, quien recientemente renovó su contrato con el club para las próximas cuatro temporadas.

"Estoy en buena forma por el trabajo de cada día", explicó un Brizuela que está "disfrutando del momento". "No creo que el partido de este viernes del Madrid vaya a influir demasiado. Va a ser muy complicado porque el Madrid es un equipazo, pero el derbi es el derbi y siempre les damos guerra", avisó.

Por su parte, Vicedo mostró su alegría por la renovación y subrayó que le "quedan unos cuantos derbis más de momento". "Mi balance hasta ahora es un poco negativo, pero intentaremos mejorarlo este domingo. Vamos a tener un 'plus' con la afición, ellos también saben los que es un derbi y van a ir al Palacio a darlo todo", destacó.