Crónica del Movistar Estudiantes - Real Madrid, 75-92

29/04/2018 - 20:31

El Madrid reina en el derbi y reivindica el primer puesto Los de Laso acarician el liderato matemático a costa de un 'Estu' muy superado

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid se adueñó (75-92) por décima ocasión seguida del derbi de la capital ante Movistar Estudiantes, en la jornada 30 de la Liga Endesa, el cual acercó a los de Pablo Laso la primera plaza de cara a unos 'playoffs' que aún buscarán perseguir los colegiales a pesar del golpe del vecino en el WiZink Center.

Al 'Estu' se le acumuló el trabajo, viendo una montaña enfrente ya al descanso (31-44). En la reanudación la renta rondó pronto la veintena, incluso la treintena, haciendo fácil el triunfo de un Madrid que completó su semana perfecta, después de firmar el viernes ante Panathinaikos su billete a la 'Final Four' de la Euroliga.

El buen momento blanco también es en liga, con siete victorias seguidas y con el partido el próximo jueves ante Baskonia pendiente, choque directo por esa primera plaza con cinco victorias de colchón. El líder gozó de unos Luka Doncic y Trey Thompkins entonados y de un Tavares (13 puntos y 13 rebotes) gigante. Volvió a la liga Llull, tras hacerlo en Europa durante la semana, pero bien dosificado por Laso en un duelo con poca historia.

Y es que los blancos pusieron la directa en el tramo final del primer tiempo. Antes, hubo un par de amagos madridistas de marcharse, un 9-15 y un 16-24, a los que volvió como pudo el equipo de Salva Maldonado. Amenazó el gran momento de Brizuela o un Landesberg desacertado en su regreso, pero Doncic (13 puntos), Tavares (9) y Thompkins (7) abrieron brecha.

La defensa estudiantil no estuvo a la altura y tras el descanso no logró cambiar la situación. Tampoco tuvo respuesta en ataque. El Madrid destrozó sin piedad a su vecino, que pese a llegar de cinco victorias en seis partidos, no logró mostrar su gran momento. Tavares intimidó a ambos lados de la pista y Laso rotó a su equipo, rodando también a Llull, de vuelta a la liga desde la final del año pasado.

Todos en el Madrid disfrutando sobre el parqué salvo Carroll. El artillero americano se marchó con un 0/7 en triples, la anécdota de la paliza que aún así endosó el Madrid a los de Maldonado. La renta llegó a los 30 puntos, maquillado por la relajación blanca o por el orgullo de un 'Estu' que se queda a dos victorias del 'playoff' con cuatro jornadas por jugar.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: MOVISTAR ESTUDIANTES, 75 - REAL MADRID, 92. (31-44, al descanso).

--EQUIPOS:

MOVISTAR ESTUDIANTES: Cook (-), Landesberg (16), Peña (-), Suton (10) y Brown (13) --cinco inicial-, Cvetkovic (10), Caner-Medley (7), Hakanson (6), Brizuela (10), Vicedo (-), Savané (3), Arteaga (-).

REAL MADRID: Doncic (14), Causeur (12), Radoncic (2), Yusta (6) y Tavares (13) --quinteto inicial-- Carroll (6), Rudy Fernández, Taylor (5), Pantzar (-), Reyes (6), Llull (14), Randle (-) y Thompkins (14).

--PARCIALES: 16-21, 15-23, 20-30 y 24-18.

--ÁRBITROS: Martín Bertrán, García Ortiz y Olivares. Sin eliminados.

--PABELLÓN: WiZink Center.