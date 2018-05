Garbajosa: "Me parece una falta de respeto y un error importante decir que Pau Gasol es un jubilado"

1/05/2018 - 17:36

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, aseguró que no le quiere "dar más importancia" a las duras declaraciones de su homólogo griego, Giorgos Vassilokopoulos, hacia Pau Gasol y la selección española de baloncesto, aunque calificó de "error importante y falta de respeto" hablar así de alguien con tanta relevancia en el baloncesto mundial como el pívot catalán, "patrimonio de todos".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El mandatario de la Federación Griega de Baloncesto expresó en una entrevista a 'Sport-FM', una radio de su país, que el de Sant Boi era un "jubilado" y que el combinado nacional era un "equipo en decadencia", palabras a las que Garbajosa no quiere "dar más importancia", aunque no dudó en censurarlas.

"Seguro que cuando él mismo las haya escuchado se habrá dado cuenta de que se ha equivocado y que son un error importante. Criticar a alguien como Pau, no sólo a nivel nacional sino a nivel europeo y mundial, es un error importante", aseguró Garbajosa en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, el dirigente federativo recordó que Gasol debe ser respetado "no sólo por su trayectoria deportiva" sino porque es también "un referente a nivel social y humano, una persona intachable y un jugador que es patrimonio de todos".

"Además hablar de jubilación cuando este último año ha rendido a un excelente nivel y tiene la capacidad de cuidar su cuerpo y es un excelente profesional", añadió Garbajosa, que tampoco olvida que el equipo NBA del catalán, San Antonio Spurs, ha sido eliminado en los 'playoffs' por los Warriors, "uno de los mejores equipos de la historia".

Por ello, insistió en que Vassilokopoulos "seguro que se ha dado cuenta de que es un error obvio". "Por eso no queremos darle importancia porque si no podríamos estar hablando de un conflicto y no va a ser tal porque las propias declaraciones hablan por sí mismas", zanjó.

Garbajosa reconoció que no ha hablado con su homólogo griego. "Hay presidentes con los que tenemos más relación como los de Rusia, Italia o Turquía, pero con el de Grecia no tenemos una especialmente fluida, aunque tampoco es mala en absoluto, pero no voy a llamarle", admitió.

El presidente de la FEB subrayó que "nunca" estarán "de acuerdo con nadie en criticar a los jugadores, mucho menos a alguien como Pau Gasol". "Los jugadores son los que salen a la cancha, se dejan su piel, ponen en juego su físico y hacen que esto funcione. Como exjugador y presidente de la FEB vamos a defender a cualquier jugador, sobre todo españoles y especialmente referentes como Pau, que van a tener nuestro máximo respeto en todo. Decir que está jubilado me parece una falta de respeto", aseveró.

"ESPAÑA LLEVA DESDE EL 99 EN TODAS LAS SEMIFINALES DEL EUROBASKET"

"Pau tiene 38 años y cuida su cuerpo de manera excepcional y cada año renueva su compromiso y da imagen y brillo a los Europeos, Mundiales y Juegos por sus prestaciones, disponibilidad y compromiso, no vamos a permitir que venga nadie a criticarle", sentenció el madrileño.

Además, sobre las críticas a la selección española, Garbajosa tiró de ironía para replicar que "al 90 por ciento le gustaría tener la decadencia de España". "Llevamos jugando desde 1999 todas las semifinales de los Europeos masculinos, no hay por donde cogerlo", remarcó, antes de enumerar los éxitos de los combinados nacionales y de recalcar que son "una referencia en formación en cuanto a títulos y jugadores" y que hay equipos españolas en todas "las competiciones de clubes".

"Es que también ha hablado de decadencia en la NBA, una liga que está en una continua expansión y con un contrato de televisión récord en la historia del deporte mundial. Es un poco absurdo, no tiene ningún sentido", concluyó Jorge Garbajosa.