Llull: "Probablemente hasta el año que viene no volveré a ser el Sergi que era antes"

El base del Real Madrid Sergio Llull ha afirmado que "probablemente hasta el año que viene" no vuelva a ser "el Sergi que era antes" tras su grave lesión de rodilla, a la vez que ha asegurado que vuelve para "imprimir su carácter y ser uno más remando para conseguir los objetivos" del club blanco, que ahora se centran en la 'Final Four' de la próxima semana y el 'playoff' liguero.

"Acabo de volver y en una lesión de este calibre, probablemente hasta el año que viene no volveré a estar al 100% y ser el Sergi que era antes", declaró en una entrevista a ACB.com, recogida por Europa Press.

Llull, que suma ya seis partidos tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado, aseguró que vuelve para "imprimir" su "carácter y ser uno más remando para conseguir los objetivos". "Llego para echar una mano en todo lo que el entrenador me pida, ya sea un minuto, cinco o veinte, lo que sea necesario", confesó.

El momento "más especial" para el base balear fue el día de su reaparición ante el Panathinaikos en el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga con 1-1 en la eliminatoria. "Cuando el 'speaker' dice mi nombre, entro, ves a todo el Palacio en pie, aplaudiendo y gritando mi apellido. Se me puso la piel de gallina", reconoció.

"Hablamos todos, físicos, médicos, entrenador, cuerpo técnico y pensamos que ya estaba listo y que podía estar ante el Panathinaikos. Además era en casa, tomamos esa decisión y fue acertada", añadió en ese sentido.

Por último, respecto al proceso de recuperación, Llull confirmó que ha tenido "muchísimo trabajo, pero el hecho de no estar con los compañeros y estar fuera de la dinámica de partidos es lo que más duro se hace mentalmente".

"He visto las imágenes y mis gritos son de dolor pero sobre todo de rabia, que sabes que te has lesionado de gravedad. Y cuando el doctor me lo confirma es un momento de tristeza, pero a la vez tratas de mentalizarte lo antes posible porque va a ser un reto nuevo, yo no había estado lesionado tanto tiempo. Pero lo encaré con ganas e ilusión desde el inicio", agregó sobre esa lesión que se produjo ante Bélgica en un encuentro preparatorio para el Eurobasket disputado en Tenerife el 9 de agosto.